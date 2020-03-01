Kiliselerden sığınmacılara yardım çağrısı

Almanya ve Avrupa'daki kiliseler ile Alman Belediyeler ve Kentler Birliği, sığınmacılara yardım edilmesini talep etti.

Protestan Kilisesi Konseyi'nin Almanya ve AB sorumlusu Martin Dutzmann, Alman Yazıişleri Ağı'na yaptığı açıklamada, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacıların durumu bağlamında Almanya ve Avrupa'nın mülteci politikasını eleştirdi. Dutzmann Almanya'nın yeni mülteci kabul edecek kapasiteye sahip olduğunu belirtirken, Yunanistan'ın mültecilere muamelesini ise "Zor durumda olan ve sınıra giden insanların tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla engellenmek istenmesi rezalet" sözleriyle eleştirdi.

Martin Dutzmann

Kiliselerin Avrupa'ya gelmek isteyen sığınmacılar için daima güvenli ve meşru yollar talep ettiğini söyleyen Dutzmann, Yunanistan'daki sığnmacı kamplarına bakıldığında bu talebin ne kadar acil olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Almanya'nın mülteci politikasına da değinen ve "Siyasetçilerin sığınmacıların toplumumuza nasıl entegre edilebileceğini dikkate almak zorunda olmaları anlaşılır" diyen Dutzmann, ancak Alman toplumunun 2015'deki sığınmacı akınında çok önemli başarılara imza attığını belirtti. Dutzmann, Almanya'nın yeni mülteci alamayacağı şeklindeki açıklamalara dikkat çekerek, "Daha fazla insanı alabilecek durumda olmadığımızı düşünmüyorum" dedi.

Kardinal Hollerich: Utanıyorum

AB Piskoposlar Komisyonu (COMEVE) Lüksemburg Kardinali Jean-Claude Hollerich ise domradio.de sitesine yaptığı açıklamada, "Mültecilerin sorun olarak damgalanmalarını okudukça utanıyorum" dedi. Hollerich mülteci alınmasını ve Yunanistan'a yardım edilmesini talep etti.

Jean-Claude Hollerich

Alman Katolik Piskoposları Konferansı'nın eski Başkanı Kardinal Reinhard Marx da mülteci sorunuyla ilgili olarak, "Bu konunun dışında kalalım, bizi ilgilendirmiyor dememiz kabul edilemez" dedi.

Marx kiliselerin olanakları çerçevesinde insanlara yardım etmek ve siyasi sorumlululara da Suriye savaşına çözüm bulmada destek sunmak zorunda olduğunu kaydetti.

Belediyeler Birliği: Türkiye ve AB müzakere etmek zorunda

Alman Kentler ve Belediyeler Birliği de mülteciler konusunda Türkiye ve Avrupa Birliği’nden görüşmeler yapmasını istedi. Birlik Genel Müdürü Helmut Dedy Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "AB'nin dış sınırı Yunanistan'da sıkıntı büyük. Çok kısa süre içinde insan onuruna yakışır çözümler bulunmak zorunda" dedi.

Helmut Dedy

Türkiye'nin sığınmacılar konusundaki tavrını sorunlu bulan Dedy buna rağmen Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının korunması gerektiğini söyledi. Dedy, "AB ve Türkiye mümkün olduğunca kısa süre içinde masaya oturmak ve müzakere etmek zorundadır" diye konuştu. Dedy mültecilerin AB üyesi ülkelere adil dağılımı konusundaki anlaşmanın da çok geciktiğine dikkat çekti.

BM'nin tahminlerine göre Türkiye-Yunanistan sınırında yaklaşık 13 bin göçmen bulunuyor. Avrupa Birliği sınırlarında yaşanan gelişmeler nedeniyle Avrupa Birliği Komisyonu'nundan üst düzey yetkililer bugün Türkiye-Yunanistan sınırına gidiyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Kumçiftliği (Orestiada) kentine giderek, durumu yerinde inceleyecek.

DW, KNA, dpa HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe