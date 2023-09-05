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PolitikaUkrayna

Kiev'den Erdoğan'ın çağrısına ret

5 Eylül 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılmasıyla ilgili olarak, "Kiev'in de yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor" açıklamasına Ukrayna'dan tepki geldi.

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Putin ve Erdoğan Soçi'de görüşmüştü.
Putin ve Erdoğan Soçi'de görüşmüştü.Fotoğraf: Alexei Nikolsky/AP Photo/picture alliance

Kiev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'deki görüşmesi sonrasında tahıl koridoru anlaşması ile ilgili "Özellikle Ukrayna'nın burada Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Açıklamayı Reuters'a değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başdanışmanı Mykhailo Podolyak, "Gerçekçi olalım ve var olmayan seçenekler hakkında konuşmayı bırakalım" dedi. Podolyak, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların yumuşatılmasını veya olası bir "yatıştırma politikasını" desteklemeyeceğinin altını çizdi.

Rusya'nın Ukrayna limanlarını ve tahıl ambarlarını yok etmek istediğini kaydeden Podolyak, Rusya'nın bir tahıl anlaşmasından çok tahıl fiyatlarını yükseltip Karadeniz'de tekel pozisyonu sağlayarak Ukrayna'yı küresel tahıl piyasasından kopartmakla ilgilendiğini ifade etti.

"Ukrayna hangi alanda yumuşasın?" diyen Ukraynalı yetkili, "Açık konuşmak gerekirse biz kesinlikle saldırganı yatıştırma politikası izlemeyeceğiz" diye konuştu.

Rusya, Ukrayna tahılının Kradeniz üzerinden sevkiyatını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan Temmuz ayında kendi gıda ürünleri ve gübre ihracatının engellendiği gerekçesiyle çekilmişti. 

Tahıl Koridoru'nun geleceği dün Soçi'de düzenlenen Putin-Erdoğan görüşmesinde de gündeme geldi. Putin görüşme sonrası yaptığı açıklamada ancak yaptırımların kaldırılması halinde tahıl anlaşmasına yeniden dönebileceklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise BM ile yeni bir paket üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Rtr,DW/BÖ,TY

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