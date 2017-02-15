Kiev, Lviv ve Odessa'da siren sesleri

Ukrayna'nın birçok kentinde sabah saatlerinde Rusya'nın saldırılarına karşı siren sesleri duyuldu. Reuters haber ajansı Kiev, Lviv ve Odessa gibi birçok kentte hava savunma sirenlerinin duyulduğunu yazdı. Kiev'deki yerel makamların gelecek iki hafta dayanabilmek için gıda topladığı belirtiiyor. 2014 yılında Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolüne geçirdiği bölgenin şimdi Rus güçlerinin ele geçirdiği bir yolla da birbirine bağlandığı kaydediliyor.

Taraflar videokonferans yoluyla görüşecek

Öte yandan Moskova ile Kiev arasında müzakerelerin bugün videokonferans yoluyla yapılacağı öğrenildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Rus haber ajansı Tass'a yaptığı açıklamada taraflar arasında Pazar günü bir görüşme yapıldığı haberlerini yalanladı. Peskov görüşmelerin bugün sanal ortamda gerçekleşeceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Danışmanı Mihaylo Podolyak da bugün Rus tarafı ile videokonferans yoluyla görüşeceklerini doğruladı. Podolyak görüşmede şimdiye kadar yapılan müzakerelerin "geçici sonuçlarının bilançosunun" çıkartılacağını belirtti.

Rus heyetinden Slutski: İlerleme kaydedildi

Görüşmelere katılan Rus heyetinden Leonid Slutski de müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Slutski "Her iki delegasyonun müzakerelerin başındaki pozisyonuyla şimdikini karşılaştırdığımızda önemli ilerlemeler tespit ediyoruz" dedi. Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada Slutski "Kişisel beklentim, bu ilerlemeler kısa süre içinde iki heyet arasında ortak bir pozisyon ve imzalanacak belgelerle sonuçlanacak" diye konuştu. Rusya'nın 24 Şubat tarihinde başlattığı Ukrayna işgalinde şimdiye kadar taraflar üç kez Belarus'ta görüştü. Görüşmelerde başlıca konu bombardımana uğrayan kentlerden sivillerin tahliyesi oldu.

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Ukrayna liderler görüşmesi istiyor

Zelenskiy'in danışmanı Podolyak da görüşmelerde Moskova'nın Kiev'e ültimatomlarda bulunmaya son verdiğini, Ukrayna'nın savunduğu pozisyonu dikkatli bir biçimde dinlemeye başladığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Cumartesi günü yaptığı açıklamada Moskova'nın müzakerelerde "temelden farklı" bir tutum aldığını belirtti. Cuma günü de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "olumlu ilerlemelerden" söz etmişti.

Zelenskiy müzakerelerin kendileri açısından önemli hedeflerinden birinin Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesi olduğunu bir kez daha söyledi. Dün gece yarısı bir görüntülü mesaj yayınlayan Zelenskiy "Heyetimizin açık bir ödevi var o da devlet başkanları arasında bir buluşmanın gerçekleşmesi" diye konuştu. Zelenskiy etkili güvenceler alabilmek için bunun zor ama gerekli bir yol olduğunu ifade etti.

ABD'den Çin'e uyarı

Öte yandan, Çin'in Rusya'nın Batı yaptırımlarını baypas etmesine yardımcı olması ihtimali ABD'nin tepkisini çekiyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün Çin Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Genel Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile İtalya'nın başkenti Roma'da biraraya gelecek. ABD hükümet çevrelerinden alınan bilgilere göre Rusya, Ukrayna işgali sonrasında Çin'den askeri teçhizat talebinde bulundu. Beyaz Saray, Batı'nın Rusya ile savaşında Ukrayna ordusuna verdiği desteğin Çin'in devreye girmesiyle zayıflamasından endişe ediyor. Sullivan'ın bugünkü görüşmede ABD'nin endişelerini ve Rusya'ya vereceği desteğin Çin açısından sonuçları olacağını Yang'a ileteceği öğrenildi.

AFP, dpa / EC, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe