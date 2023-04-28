Kiev: Karşı saldırı için hazırlıklar bitmek üzere

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Rus işgal güçlerine karşı saldırı için hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Kiev, Ukrayna ordusunun Rus işgal kuvvetlerine yönelik planladığı karşı saldırı için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Düzenlediği bir basın toplantısı ile gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov "Hazırlıklarda sona geliniyor" dedi. Reznikov, Batı'nın silah yardımları ile ilgili olarak da "Teçhizat taahhüt edildi, hazırlandı ve büyük oranda da gönderildi. (Operasyona) en geniş anlamıyla hazırız" ifadelerini kullandı.

Oleksey Reznikov Fotoğraf: Heiko Becker/REUTERS

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Perşembe günü yaptığı açıklamada, İttifak ülkelerinin savaşın başlangıcından bu yana geçen 14 aylık süre içinde Ukrayna'ya 230 adet tank, bin 550 adet zırhlı araç ve "önemli miktarda" cephane temin ettiğini bildirmiş ve bu desteğin Ukrayna'yı, Rus işgali altındaki topraklarını yeniden ele geçirmek için güçlü bir pozisyona soktuğunu ifade etmişti.

NATO ülkeleri, Stoltenberg'in sözünü ettiği askeri araç ve cephanelerin dışında, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya, çok sayıda hava savunma ve top sistemleri ile Sovyetler Birliği'nde üretilen MiG-29 tipi savaş uçakları sağladı. Ayrıca binlerce Ukraynalı asker de NATO ülkelerinde çeşitli eğitimlerden geçirildi.

50 gün aranın ardından Kiev'e saldırı

Ukrayna topraklarını işgal eden Rus ordusunun saldırıları devam ediyor. Perşembe gecesi çok sayıda kente hava saldırısı düzenleyen Rusya, 50 gün aranın ardından ilk kez başkent Kiev'i de hedef aldı. Ukraynalı yetkililer, söz konusu saldırılarda 12 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de "Her saldırı, ülkemize ve halkımıza yönelik her adi tavır, terör devletini başarısızlığa ve cezalandırılmaya daha da yaklaştırıyor" ifadelerini kullandı. "Rus terörüne, Ukrayna ve dünya tarafından adil bir karşı saldırı gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğunu" dile getiren Zelenskiy, bunun yakında gerçekleşeceğini vurguladı.

AFP / ET,HS

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