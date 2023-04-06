Kiev: Kırım konusunu müzakere edebiliriz

Ukrayna yönetiminden yapılan açıklamada, yakın zamanda Ukrayna'daki Rus işgal güçlerine karşı başlaması planlanan karşı taarruzun ardından Rusya ile Kırım konusunda diplomatik görüşmelere başlanabileceği ifade edildi.

Financial Times gazetesine konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Andriy Sibiha, "Savaş meydanında stratejik hedeflerimize ulaşıp Kırım'ın idari sınırlarına dayanabildiğimiz takdirde, diplomasiye başvurup konuyu müzakereye hazır oluruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce yaptığı bir açıklamada, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım dahil, Ukrayna topraklarında Rus askerleri bulunduğu müddetçe Moskova ile müzakere masasına oturmayacaklarını dile getirmişti. Financial Times, Sibiha'nın sözlerinin, Ukrayna Savaşı'nın ilk haftalarında Rusya ile Ukrayna arasında başlayan ancak kısa süre sonra sonuçsuz bir şekilde kesilen müzakerelerden bu yana, Kiev'in ilk diplomatik hamlesi olduğunu aktardı.

Ukrayna ordusundan karşı taarruz bekleniyor

Askeri uzmanlara göre Ukrayna ordusu, Rus işgali altındaki bölgeleri yeniden ele geçirmek için ilkbahar ayları bitmeden karşı taarruza geçecek. Olası taarruzun hangi yöne olabileceği konusunda çeşitli fikirler dile getirilse de harekatın, ülkenin güneyinde, sahil kesimindeki Rus birliklerin arasına girip, bağlantılarını kesmek için bu yöne doğru yapılacağı sanılıyor. Ancak böylesi bir operasyonun başarılı olması için Batı'nın sağladığı silahların yeterli olup olmayacağı konusunda görüş ayrılıkları var.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının 9'uncı yıl dönümü töreni - (17.03.2023 / Yalta) Fotoğraf: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO

Andriy Sibiha'ya göre Kiev, Kırım'ın askeri yollarla yeniden ele geçirilmesi fikrinden vazgeçmiş değil. Batılı askeri uzmanlara göre ise böyle bir adım savaşın çok daha şiddetlenmesine ve hatta, Moskova Kırım'ı kendi toprakları olarak gördüğü için, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahları kullanmasına neden olabilir. Rusya tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, stratejik açıdan büyük öneme sahip Kırım yarımadasının korunması için eldeki tüm imkanların seferber edileceği vurgulanmıştı.

dpa / ET,EC

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