Kevin Spacey mahkemeye çıkıyor

ABD'li aktör Kevin Spacey 2016 yılında bir barda genç bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla bugün Massachusetts'te hakim karşısına çıkıyor. Spacey mahkemede cinsel taciz ve darp iddiaları ile ilgili suçsuz olduğunu söyleyeceğini belirtmişti. Suçlu bulunması halinde aktör 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Spiker Heather Unruh'un Spacey'i 18 yaşındaki oğlunu çalıştığı bir barda taciz etmekle suçlamsından bir yıl sonra Spacey mahkeme karşısına çıkıyor. Spacey'nin avukatı Alan Jackson'ın bu süreçte gencin suçlamaları hemen bildirmemesine atıfla dava dosyasını zayıflatma girişimleri oldu.

59 yaşındaki aktör ile ilgili ilk cezai davada mahkeme salonuna gelmek istemeyen Spacey'nin talebi mahkeme yargıcı tarafından reddedilmişti.

Spacey ile ilgili suçlamalar

Spacey başka suçlamalarla karşı karşıya. Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a yöneltilen taciz ve tecavüz suçlamalarına tepki olarak başlayan #MeToo (Ben de) kampanyasının domino etkisi film endüstrisi ile ilgili taciz iddialarını da gündeme taşımıştı.

Weinstein'ın ardından ünlü aktör Kevin Spacey de bir başka aktör Anthony Rapp tarafından tacizle suçlanmıştı. Rapp, 1986 yılında, 14 yaşındayken gittiği bir partide o sırada 26 yaşında olan Kevin Spacey tarafından taciz edildiğini söylemişti.

Spacey, Rapp'in iddiaları üzerine, olayı hatırlamadığını ama anlatılan "uygunsuz sarhoş davranışlarından dolayı samimi olarak özür" dilediğini bildirmişti.

Rapp'in ardından Meksikalı aktör Roberto Cavazos'un da Kevin Spacey'nin bazı davranışlarının taciz sınırına yaklaştığı yönündeki yeni iddialarda bulunmuş, bu gelişmenin ardından Netflix şirketi Spacey'in son projesi olan House of Cards dizisinin yapımını durdurmuştu.

DW,AP/SSB

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