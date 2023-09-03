Kerkük'teki eylemlerde en az 4 kişi öldü

Kerkük'te karargah olarak kullanılan binanın yeniden KDP'ye verilmesi üzerine başlayan eylemlerde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Kentte ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı açıklandı.

Irak'ın Kerkük kentindeki eylemlerde en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yerel sağlık dairesinin başkanı Siad Chalaf’ın AFP'ye verdiği bilgiye göre, iki erkek göğsünden yaralanırken bir diğeri başından vuruldu. Hayatını kaybedenlerden birinin 21, diğer ikisinin ise 37 yaşında olduğu belirtildi. Dördüncü kişinin ölüm nedenine dair bilgi verilmedi.

Chalaf, yaralananların ise kurşun, taş ya da camın hedefi olduğunu, yaralananlar arasında Kürtler ve Arapların yanı sıra güvenlik mensuplarının da bulunduğunu kaydetti.

Polisin, olayların başlamasının ardından uyarı ateşi açtığı belirtilirken, bazı araçların eylemciler tarafından ateşe verildiğinin görüldüğü kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Rudaw’ın haberine göre, Kerkük Emniyet Müdürlüğü, protestoların ardından yaşanan kargaşadan sonra ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Basında yer alan haberlere göre, Başbakan Muhammed Şiya El Sudani'nin Irak güvenlik güçleri karargahının Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) verilmesi talimatının ardından Arap ve Türkmen eylemciler, Pazartesi günü yerleşkenin merkezi yakınlarında oturma eylemine başlamıştı. Kürt göstericilerin ise karargaha girmeye çalıştığı kaydedilmişti.

Petrol açısından zengin bir bölge olan Kerkük, yıllardır farklı etnik gruplar arasında çatışmalara sahne oluyor. Kürtlerin yanı sıra Arap ve Türkmen azınlığın yaşadığı ve 2014'te IŞİD'in bölgede varlık göstermesinin ardından Irak ordusunun terk ettiği Kerkük, Kürt peşmergelerin kontrolüne geçmişti.

2017'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından ise Bağdat'taki merkezi hükümet, Kerkük'ü ve diğer bazı bölgeleri Kürtlerden geri almıştı. Eylemlere konu olan KDP binası da boşatılarak yeniden orduya tahsis edilmişti.

AFP/SÖ,HT

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