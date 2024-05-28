Kerem Böge'ye Berlin Bilim Ödülü verildi

Charité Berlin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikotik Bozukluklar Araştırma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kerem Böge, "yeni nesil" kategorisinde 2023 Berlin Bilim Ödülüne layık görüldü. Şizofreni ve kaçış deneyimi olan insanların tedavisinde yeni terapi yaklaşımları geliştiren Kerem Böge'ye ödülü dün Berlin belediye binası Rotes Rathausta düzenlenen törenle verildi.

Kerem Böge'nin çalışmalarının yoğunlaştığı alanlardan biri, savaş ve çatışma bölgelerinden kaçan göçmenlerin ruh sağlığı. Böge doktora çalışmasında göçmenlerin ve sığınmacıların psikoterapiye erişimine farklı bölgesel bağlamlarda nelerin engel olduğunu ve hangi psikolojik mekanizma ve süreçlerin bu insanlarda özel bir rol oynadığını inceledi. Analizleri temelinde etkili ve etkin psikolojik-psikiyatrik terapi yaklaşımları geliştirdi.

Ruh hastalıklarını önleme, teşhis ve tedavi araştırmaları kapsamında disiplinler arası bir yaklaşım geliştiren Böge niceliksel, niteliksel ve karma yöntemleri kullanarak bilim ile uygulama arasındaki açıyı kapatmayı hedefledi.

Böge "Bu ödülden ötürü çok mutluyum ve müteşekkirim. Ödül, ekibim ve benim için yaptığımız çalışmaların takdiri ve yürüdüğümüz yolda teşvik anlamını taşıyor" açıklamasını yaptı.

Charite Dekanı Prof. Dr. Joachim Sprange de "Prof. Böge hem klinik hem de araştırma ve eğitimde, şu anda haklı olarak değeri takdir edilen seçkin başarılar ortaya koydu. Bu başarıyı yönetim adına candan bir biçimde tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Berlin Bilim Ödülü Berlin'e hükümet eden belediye başkanı tarafından her yıl Berlin'de faaliyet gösteren iki bilim insanına veriliyor. Ana kategoride 2023 Berlin Bilim Ödülüne, Berlin Humboldt Üniversitesi'nde dilbilimi alanında faaliyet gösteren Prof. Dr. Artemis Alexiadou layık görüldü. "Yeni nesil" kategorisindeki ödül bilim alanında yenilikçi araştırma yaklaşımları geliştiren ve yaşı 35 yaşından yüksek olmayan genç bilim insanlarına veriliyor.

Kerem Böge kimdir?

1991 yılında doğan Kerem Böge Leiden Üniversitesi'ndeki psikoloji eğitimini 2016 yılında yüksek lisans derecesiyle bitirdi. 2020 yılında Charité Berlin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikiyatri dalında, 2021 yılında da Berlin Hür Üniversitesi'nde de psikoloji dalında çift doktora yaptı. 2023 yılında Charité'de deneysel psikiyatri ve psikoterapi alanında habilitasyonunu tamamlayan Böge 2023-2024 yılları arasında Kiel Üniversitesi ve Potsdam Üniversitelerinde klinik psikoloji ve psikoterapi alanlarında profesörlük görevinde bulundu. Kerem Böge, 2024 yılından beri Brandenburg Tıp Yüksekokulunda Klinik Psikoloji ve Bilişsel Davranış Terapisi bölümünde misafir profesör olarak görev yapıyor.

DW / EC, JD

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