Kerbala’daki gösterilerde çok sayıda ölü ve yaralı

Irak'ta Cuma gününden bu yana yoğunlaşan hükümet karşıtı gösterilerde yine can kaybı yaşandı. Şiiliğin merkezleri arasında bulunan Kerbela kentinde dün akşam en az 18 kişi yaşamını yitirdi. Güvenlik birimlerinden edinilen bilgiye göre, 800'den fazla kişi de yaralandı.

Reuters haber ajansı, güvenlik birimleri ve sağlık ekiplerine dayandırdığı haberinde polisin göstericilere ateş açtığını belirtti.

AP'in haberinde ise göstericilere maskeli kişiler tarafından ateş açıldığı kaydedildi. Görgü tanıkları, ateş açan kişilerin polis, özel tim veya İran bağlantılı milis olup olmadığını bilmediklerini ifade etti. Göstericiler Iraklı askerlerin protestocuları çevrelediğini, ancak söz konusu kişilerin göz yaşartıcı gaz kullanmaya ve ateş açmaya başlamasının ardından askerlerin çekildiğini aktardı.

Kerbala Valisi Nusayf Turahi ise gösterilerde kimsenin ölmediğini iddia etti.

Bu arada sağlık ekipleri, ülkenin güneyindeki Nasıriye kentindeki gösterilerde yaralanan üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir ayda en az 250 kişi öldü

Ülkede hükümet karşıtı gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana en az 250 kişi yaşamını yitirdi. Yolsuzluk ve işsizliğin yanı sıra elektrik, su gibi kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto için başlayan gösterilerde Başbakan Adil Abdülmehdi hükümeti ve siyasetçiler yolsuzlukla suçlanıyor.

Gösterilerin yoğunlaştığı kentlerden biri olan başkent Bağdat'ta dün güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı. En az iki göstericinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Güvenlik çevreleri ve sağlık ekiplerinden edinilen bilgiye göre, iki gösterici de başlarına göz yaşartıcı gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kentte dört gündür devam eden gösterilerin ardından gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şii lider Mukteda Sadr, Başbakan Abdülmehdi'ye erken seçim ilan etme çağrısı yaptı.

Başbakan reform sözü vermişti

Irak'ta Başbakan Abdülmehdi ülkede bir dizi reform yapılacağı sözü vermesi de gösterilerin sona ermesini sağlamadı. Kamu kuruluşlarında personelin seçimi yeni bir sistem, seçimlerde aday olmak için gereken yaşın düşürülmesi, emeklilik maaşlarına zam ve kabine değişikliği Abdülmehdi'nin verdiği sözler arasında bulunuyor. Ancak Irak parlamentosunda grubu bulunan partiler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle kararların çoğu hayata geçirilemiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ikinci büyük ülkesi olan Irak'ta her beş kişiden biri yoksul. Dünya Bankası'nın verilerine göre, ülkede gençler arasındaki işsizlik oranının yüzde 25 olduğu belirtiliyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne göre de Irak dünyada yolsuzluğun en yaygın olduğu 12'inci ülke konumunda bulunuyor.

Reuters,AP,DW/JD,HS

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