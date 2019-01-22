 Kerç Boğazı′ndaki kazayla ilgili Dışişleri′nden açıklama | TÜRKİYE | DW | 23.01.2019

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TÜRKİYE

Kerç Boğazı'ndaki kazayla ilgili Dışişleri'nden açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kerç Boğazı yakınlarında iki tankerde meydana gelen yangında dört Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, dört vatandaşın da kayıp olduğunu açıkladı.

Krim Russland Tansania Schiffe Brand (picture-alliance/dpa/Kerch FM)

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 21 Ocak 2019 tarihinde Karadeniz'i Azak Denizi'ne bağlayan Kerç Boğazı yakınlarında meydana gelen yangınla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlığın internet sayfası üzerinden yayımlanan açıklamada kazada dört Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, dört Türk vatandaşının da kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kazanın haber alındığı ilk andan itibaren, yakından takip edilen olayda, ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'i kurtarılmış, 4’ü ise vefat etmiştir. Kayıp olan 4 vatandaşımız için ise arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Diğer taraftan, merhumların cenazelerinin en kısa sürede ülkemize getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz."

Rusya Denizcilik ve Nehir Ulaşımı Ajansı: Kayıplardan umut kesildi

Rusya Denizcilik ve Nehir Ulaşımı Ajansı dün, kaybolan 10 kişiden umutların kesildiğini açıklamıştı. Rus haber ajansı Tass'a konuşan ajans sözcüsü kazazedelerden ümit kesildiği için operasyonun kurtarma değil, arama olarak sınıflandırıldığını söylemişti.

"Candy" ve "Maestro" adlı Tanzanya bandıralı tankerler arasında yakıt aktarımı sırasında yangın çıkmıştı. Gemilerdeki mürettebatın Hindistan ve Türkiye uyruklu olduğu, ayrıca bir Libya vatandaşının da stajyer olarak görev yaptığı belirtiliyor. Tass'ın haberine göre, Candy adlı tankerin 17 kişilik mürettebatından 9'u Türk, 8'i Hindistan vatandaşı. Maestro adlı tankerdeki 15 denizciden de 7'sinin Türk, 7'sinin Hint ve birinin Libya vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Kırım'ın 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmesi sonrasında Kerç Boğazı bölgesinde sıklıkla gerilim yaşanıyor. Rusya, Kasım 2018'de bu bölgede Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait üç gemiye ateş açmış, mürettebatı da sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle gözaltına almıştı. Azak Denizi’ne gitmek isteyen gemiler, çoğu zaman Kerç Boğazı’nın girişinde haftalarca beklemek zorunda kalıyor. Ukrayna, limanlarına yanaşmak isteyen gemilere Rusya’nın zorluk çıkardığını iddia ediyor.

DW,dpa/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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