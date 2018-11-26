Kerç Boğazı’nda iki gemide yangın çıktı

Karadeniz ile Azak Denizi’ni birleştiren Kerç Boğazı'nda iki gemide yangın çıktığı bildirildi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamada, gemilerdeki personeli kurtarma operasyonunun sürdüğü belirtildi.

İki gemide aralarında Türk ve Hintlilerin bulunduğu toplam 31 personel olduğu kaydedildi. Bakanlığın kurtarma ekiplerine dayandırdığı açıklamasında, personelin alevlerden kaçmak için denize atladığı aktarıldı.

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