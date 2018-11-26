Kerç Boğazı’nda iki gemide yangın çıktı

Kırım yakınlarındaki Kerç Boğazı’nda iki gemide yangın çıktığı bildirildi. İki gemide aralarında Türk ve Hintlilerin bulunduğu toplam 31 personel olduğu bilgisi verildi.
Karadeniz ile Azak Denizi’ni birleştiren Kerç Boğazı'nda iki gemide yangın çıktığı bildirildi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamada, gemilerdeki personeli kurtarma operasyonunun sürdüğü belirtildi.
İki gemide aralarında Türk ve Hintlilerin bulunduğu toplam 31 personel olduğu kaydedildi. Bakanlığın kurtarma ekiplerine dayandırdığı açıklamasında, personelin alevlerden kaçmak için denize atladığı aktarıldı.
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Rusya yönetimine yakın Izvestia gazetesinin haberine göre Azak Denizi'nde alıkonulan 24 denizci, Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus vatandaşlarına karşılık serbest bırakılabilir. (11.01.2019)
Rusya ile süren askeri gerilimde NATO'ya yardım çağrısında bulunan Ukrayna, Türkiye'den de İstanbul Boğazı'nı Rus gemilerine kapatmasını istedi. Ukrayna Rusya'nın Kerç Boğazı'nı Ukrayna gemilerine kapattığını iddia etti. (29.11.2018)