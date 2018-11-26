 Kerç Boğazı’nda iki gemide yangın çıktı | DÜNYA | DW | 21.01.2019

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DÜNYA

Kerç Boğazı’nda iki gemide yangın çıktı

Kırım yakınlarındaki Kerç Boğazı’nda iki gemide yangın çıktığı bildirildi. İki gemide aralarında Türk ve Hintlilerin bulunduğu toplam 31 personel olduğu bilgisi verildi.

Symbolbild Krim-Brücke, Kertsch, Russland (picture-alliance/dpa/A. Polegenko)

Karadeniz ile Azak Denizi’ni birleştiren Kerç Boğazı'nda iki gemide yangın çıktığı bildirildi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamada, gemilerdeki personeli kurtarma operasyonunun sürdüğü belirtildi.

İki gemide aralarında Türk ve Hintlilerin bulunduğu toplam 31 personel olduğu kaydedildi. Bakanlığın kurtarma ekiplerine dayandırdığı açıklamasında, personelin alevlerden kaçmak için denize atladığı aktarıldı.

rtr/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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