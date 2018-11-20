Kenya'da otele saldırı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bir lüks otel yerleşkesine saldırı düzenlendi. Yaşanan patlama sonrasında otelin bulunduğu alandan dumanlar yükselirken, polis devamında yaşanan silahlı çatışmaların halen devam ettiğini belirtti.

Kenya Polis Şefi Joseph Boinnet saldırganların halen otelde bulunduğunu ve özel kuvvetlerin "silahlı suçluları" dışarı çıkarmaya çalıştığını açıkladı.

Yerleşkenin girişindeki araçlardan alevler yükselirken, AP haber ajansına konuşan tanıklar güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışma neticesinde en az iki ölü beden gördüklerini ifade etti.

Reuters haber ajansına konuşan bir hastane yetkilisi ise beş yaralının hastaneye getirildiğini ve birinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kızılhaç görevlileri ise yararlıların dört hastaneye ulaştırıldığını kaydederken, güvenlik güçleri saldırıyı "terör saldırısı şüphesi" kapsamında değerlendirdiklerini açıkladı.

Saldırıyı El Kaide bağlantılı ve merkezi Somali'de bulunan Eş Şebab örgütü üstlendi. Eş Şebab'a yakınlığıyla bilinen ve Somali'den yayın yapan Radio Andalus'ta yer alan örgüt açıklamasında, "Cesur mücahitlerimiz Nairobi'de kafirlere karşı halen devam eden bir çatışmaya girmişlerdir" ifadesi kullanıldı.

Bugün Nairobi'de yaşananlar başkentte 2013 yılında gerçekleşen ve aynı örgütün üstlendiği Westgate Alışveriş Merkezi'ndeki rehine krizini anımsattı. Eş Şebab'ın el bombalarıyla başlattığı Westgate saldırısı günler süren bir rehine krizine dönüşmüş ve 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölge kuşatma altında

Oteldeki patlama üzerine bölgeye zırhlı polis araçları sevk edilirken, içinde patlayıcı malzeme düzeneği olduğu düşünülen birkaç araç güvenlik güçlerinin kontrolünde infilak ettirildi.

AP'ye konuşan bir tanık, saldırganların yeşil kıyafetler giydiğini ve vücutlarına mermi ile mühimmat sardıklarını ifade etti. Patlamalar ile birlikte çok sayıda insan bölgeyi boşaltırken, otelin içinde kaç sivilin olduğu henüz tespit edilemedi.

DW,rtr,AP/ÇÖ,DÇÜ

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