Kentsel dönüşüm inşaatında çocuk işçi ölümü

Riskli yapı olduğu gerekçesiyle Silivri Belediyesi tarafından geçen sene Ocak ayında yıkılan Varnalı Konutları, kentsel dönüşüm kapsamına alındı. 15 yaşındaki Ali Koç, Silivri Belediyesi bünyesinde kurulan SİYTAŞ ile Saral İnşaat’ın üstlendiği projenin şantiyesinde çalışırken iki gün önce düştü ve hayatını kaybetti. Olayın ardından şantiyede görevli mühendis gözaltına alındı. Vanlı çocuk işçinin cenazesi ise memleketine gönderildi. Disk/Dev Yapı İş Sendikası yetkilileri çocuk işçinin denetimsizlik nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2022 yılının ilk 7 ayında 39 çocuk, iş cinayetine kurban gitti.

Haberin tamamını izlemek için videoya tıklayın!