Adaylıktan çekilen Kennedy Trump'ı destekleyecek

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine bağımsız aday olarak girmeye hazırlanan Robert F. Kennedy Jr., seçim kampanyasını sonlandırdığını ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a destek vereceğini duyurdu.

Arizona'da düzenlediği basın toplantısında, "Artık gerçekçi bir şekilde seçim zaferi yolunda olduğuma inanmıyorum" diyen Kennedy Jr., Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti arasında seçimlerin çekişmeli geçeceği düşünülen eyaletlerde seçime girmeyeceğini ve Trump'a destek vereceğini dile getirdi.

70 yaşındaki siyasetçi, uzun zaman üyesi olduğu Demokrat Parti'yi de sert dille eleştirdi. Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ön seçimler yapılmadan aday gösterilmesini eleştiren Kennedy, ifade özgürlüğü ve Ukrayna Savaşı'na yönelik tutumları nedeniyle Demokratlar'dan vazgeçtiğini ifade etti.

Birçok eyalette oy pusulasında adının kalacağını belirten Kennedy, "varlığının sıkıntı yaratacağı" seçimlerin çekişmeli geçeceği düşünülen yaklaşık 10 eyalette ise seçimlere katılmayacağını ifade etti.

Kennedy, Trump'ın seçim mitingine katıldı

Kennedy, basın toplantısından birkaç saat sonra da Arizona eyaletinin Glendale kentinde Trump'ın seçim mitingine katıldı. Tezahüratlar ve havai fişekler eşliğinde sahneye çıkan Kennedy, artık Trump ile iş birliği yapacağını söyledi.

Eski Başkan Trump ise Kennedy ile birlikte "yozlaşmış yerleşik siyasi düzene karşı" mücadele edeceklerini ve "Ülkenin kontrolünü halka geri vereceklerini" ifade etti.

Robert F. Kennedy Jr., eski Adalet Bakanı ve başkan adayı Robert F. Kennedy'nin oğlu. Robert F. Kennedy, 1968 yılında, kardeşi Başkan John F. Kennedy'den beş yıl sonra uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Çevre konusunda uzman bir avukat olan Robert F. Kennedy Jr., komplo teorilerinin ve aşı karşıtlarının savunucusu olarak adını duyurmuştu.

Soldan sağa: Dönemin ABD Adalet Bakanı Robert F. Kennedy, Senatör Edward Kennedy ve ABD Başkanı John F. Kennedy - (28.08.1963) Fotoğraf: Reuters

Seçimi nasıl etkiler?

Seçim anketlerine göre Kennedy'nin oy oranının yüzde 4 ile 5 arasında olduğu tahmin ediliyor. Kennedy'nin kararının Demokratların adayı Harris karşısında Trump'a avantaj sağlayabileceği değerlendirmesini yapan siyasi gözlemciler, bunun hangi boyutta olacağını henüz kestiremiyor. Kennedy'nin kararının ABD'deki karmaşık seçim sistemi nedeniyle önemli olduğu ifade ediliyor. 50 eyaletin çoğunda Demokratlar ya da Cumhuriyetçiler net bir şekilde önde ancak Pennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina ve Wisconsin eyaletlerinde seçim yarışının çekişmeli geçmesi bekleniyor. Bu eyaletlerde, birkaç bin oyun bile seçimin sonucunda etkili olabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle de Harris'in seçim ekibi Kennedy seçmenlerinin oylarını almak için mücadele ediyor. Kampanya ekibinin yöneticisi Jen O'Malley Dillon, "Her konuda aynı görüşte olmasak da Kamala Harris bizi birleştiren şeylerin ayıranlardan fazla olduğunu biliyor" ifadesini kullandı.

AFP,dpa / JD,ET

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