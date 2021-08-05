 Kemerköy Termik Santrali′nde alevlerin etkisi azaldı | Türkiye | DW | 05.08.2021

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Türkiye

Kemerköy Termik Santrali'nde alevlerin etkisi azaldı

Yedi ilde 16 yerde yangınların sürdüğü açıklanırken Milas’ta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde alevlerin etkisinin sabah saatlerinde azaldığı bildirildi.

Milas Kemerköy Termik Santrali'nden dumanlar yükseldi

Milas Kemerköy Termik Santrali'nden dumanlar yükseldi

Türkiye’de 28 Temmuz’da başlayan ve hızla yayılan yangınların halen yedi ilde devam ettiği açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 33 ilde 167 yangının kontrol altına alındığını, yedi ilde 16 farklı yangınla mücadelenin sürdüğünü duyurdu.

İki termik santralin de bulunduğu Milas’ta ise alevlerin dün gece Kemerköy Termik Santralı’ne ulaştığı açıklanmıştı. Santralde yanıcı ve patlayıcı maddelerin boşaltıldığı, çalışanların da tahliye edildiği, öte yandan alınan tedbirler ve santralin çevresine kazılan hendeklere rağmen gece saatlerinde patlama ve parlamalar meydana geldiği bildildi.

Santralde 10 saat etkili olan alevlerin sabah saatlerine gelindiğinde etkisinin azaldığı, bölgede çalışmaların sürdüğü de haber veriliyor. Milas’ta, Kemerköy Termik Santrali’nden yaklaşık yedi kilometre mesafede ikinci termik santral olan Yeniköy Termik Santrali de bulunuyor.

Dün gece alevlerin linyit kömürü ile elektrik üretiminin sağlandığı Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasının ardından bölgedeki sekiz mahalle tahliye edilmiş, yetkililer korbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarıda bulunmuştu. Günde 21 bin 600 ton yakıt kullanılan tesis için depolanan binlerce ton linyit kömürünün tutuşmasından da endişe ediliyordu.

Bölgedekiler tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, bölgeden tahliyeler konusunda Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır“ diye duyurdu.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, yaşanan orman yangınlarına ilişkin yapılan ve suç içerdiğinden şüphelenilen paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu. Başsavcılık, "Orman yangınlarının çıktığı 28.07.2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma sonucu bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır. Bu itibarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Yangınların sürdüğü son günlerde sosyal medyada #HelpTurkey ve #ErdoganIstifa gibi etiketlerle yüzbinlerce paylaşım yapıldığı görülmüştü.

DHA/ETO,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

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