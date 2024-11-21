Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısında

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasında bugün hakim karşısına çıktı. Eski CHP lideri 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Bu dava kapsamında talimatla ifadesini vermek için saat 14.00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelen Kılıçdaroğlu, duruşma salonuna girmekte izdiham nedeniyle zorluk yaşadı. Kılıçdaroğlu salona güçlükle girebildi.

Kılıçdaroğlu neden yargılanıyor?

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik davanın gerekçesini ''Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davası" olarak açıkladı. Söz konusu davanın 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı öğrenildi.

Bakan Tunç: Kılıçdaroğlu hakkında 9 dava 5 soruşturma var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu hakkındaki davaya da değinerek, eski CHP lideri ile ilgili halihazırda devam eden 9 dava ve 5 soruşturmanın bulunduğunu kaydetti.

Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak, toplumun kabul etmeyeceği ifadelerden dolayı soruşturma açılmıştı. Silifke'de Erdemli'de gerçekleşen bu konuşmalarda dosyalar birleştirilmiş, dava devam ediyor. Siyasetçilerimizin konuşmalarını yaparken, yapıcı siyaset yaptıklarında kazançlı çıkacaklarını ifade ediyoruz. Şu anda Kılıçdaroğlu ile ilgili devam eden 9 dava ve 5 soruşturma var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdardoğlu: Safları sıklaştırın

Kılıçdaroğlu ise davaya ilişkin X hesabından "Safları sıklaştırın" başlığıyla yayınladığı videoda, "Savunma yapmaya gidiyorum sanmayın, Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormaya gidiyorum" demişti.

Yavaş'tan destek

Kılıçdaroğlu'na destek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş Ankara Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bugün Almanya'da bulunuyor.

ANKA/KA,TY

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