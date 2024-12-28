Kemal Advan Hastanesi kullanılamaz hale geldi

Dünya Sağlık Örgütü ve Filistinli sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi İsrail'in Cuma sabah saatlerinde düzenlediği askeri operasyon sonucunda hizmet dışı kaldı. Hastanenin müdürünün de gözaltına alındığı açıklandı.

Filistinli sağlık yetkilileri, Kamal Advan Hastanesi'ne yapılan saldırının tesisi "kullanılamaz" hale getirdiğini ve Gazze'deki ciddi sağlık krizini daha da kötüleştirdiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nden dün gece yapılan açıklamada "Bu sabah Kamal Advan Hastanesi'ne yapılan baskın Gazze'nin kuzeyindeki bu son büyük sağlık tesisini de hizmet dışı bıraktı. İlk raporlar, baskın sırasında bazı kilit bölümlerin ciddi şekilde yandığını ve tahrip edildiğini gösteriyor" denildi.

İsrail'in hava saldırısı sonrasında Kemal Advan Hastanesi'nin avlusu Fotoğraf: Khalil Ramzi Alkahlut/Anadolu/picture alliance

DSÖ, hastanede 60 sağlık çalışanının ve bazıları solunum cihazına bağlı olmak üzere durumu kritik 25 hastanın bulunduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler'e bağlı sağlık kuruluşu, orta ve ağır durumdaki hastaların yıkılmış ve çalışmayan Endonezya Hastanesi'ne tahliye edilmek zorunda kaldığını söyledi ve hastaların "güvenliğinden derin endişe duyduklarını" da ekledi.

Hamas kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin hastane müdürü Hüsam Ebu Safiye ile birlikte birkaç sağlık personelini gözaltına aldığını açıkladı. Ebu Safiye baskından önceki günlerde hastanenin tehlikeli durumu hakkında defalarca uyarıda bulunmuş ve İsrail güçlerini tesisi hedef almakla suçlamıştı. Pazartesi günü de İsrail'i "içerideki insanları öldürmek ve zorla yerlerinden etmek amacıyla" hastaneyi hedef almakla suçlayan bir açıklama yayınlamıştı. Ebu Safiye Perşembe günü de İsrail'in tesis yakınlarına düzenlediği saldırıda hastanenin beş personelinin öldüğünü söyledi.

Hamas Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü kabul ediliyor.

AFP/ EC, SÖ

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