 Kazakistan′da yolcu uçağı düştü | DÜNYA | DW | 27.12.2019

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DÜNYA

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü

Kazakistan'da mürettebat dahil 100 kişiyi taşıyan uçak Almatı'dan kalkışından kısa süre sonra düştü. Kazada en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Enkazdan yaralı kurtarılanların bazılarının durumu ağır.

Enkazdan yaralı kurtarılanların bazılarının durumu ağır.

Kazakistan'da içinde 100 kişinin bulunduğu yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Şu ana kadar alınan bilgiye göre uçağın enkazından en az 15 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Başkent Nur-Sultan'a gitmek üzere Almatı'dan havalanan Kazak havayolu Bek Air'e ait uçaktan 35 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılarından 22'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Flugzeugabsturz in Kasachstan

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Almatı Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak yerel saatle 07.22'de irtifa kaybederek önce beton bir duvara, ardından da iki katılı bir binaya çarptı. Havalimanının Facebook sayfasında yer alan açıklamada itfaiye ve ambulans ekiplerinin hızla kaza yerine ulaştığı bildirildi.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev Twitter hesabından kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Kazanın araştırılması için bir hükümet komisyonu kurulduğunu bildiren Tokayev, sorumluların yasalar çerçevesinde ağır şekilde cezalandırılacağını duyurdu.

Orta ölçekli büyüklükte olan Fokker-100 tipi uçağın üreticisi 1996 yılında iflas etmiş, söz konusunu modelin üretimi de ertesi yıl sona ermişti.

AP,dpa/GY,BW

© Deutsche Welle Türkçe 

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