Kazakistan: Maden yangınında ölü sayısı 42'ye çıktı

Kazakistan’daki bir maden ocağında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye çıktı. Maden ocağını işleten ve adı daha önce de ölümlü kazalarla anılan şirketin kamulaştırılacağı açıklandı.

Kazakistan'da bir maden ocağında meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiği açıklandı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın basın ofisinden yapılan açıklamada, kurtarma çalışmalarının bazı yerlerde tahrip olmuş kazı ekipmanları ve moloz yığınları nedeniyle aksadığı belirtildi.

Yangın Cumartesi günü Karaganda bölgesinde yer alan Lüksemburg merkezli çelik imalat devi ArcelorMittal'in sahibi olduğu Kostenko Maden Ocağı'nda başladı. Şirket, yangının 252 kişinin madende çalıştığı esnada metan gazı patlaması nedeniyle çıktığının tahmin edildiğini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Pazar günü ulusal yas ilan edildiğini açıklarken, Başsavcılık'tan yapılan açıklamada maden ocağında olası güvenlik ihlallerine ilşkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ArcelorMittal'ın adı daha önce de ölümlü iş kazalarıyla anılmıştı Fotoğraf: Ruslan Pryanikov/AFP

ArcelorMittal Temirtau da Kazakistan'daki tüm kömür madeni sahalarında çalışmaların durdurulduğunu bildirdi. Şirketin açıklamasında kazada verilen kayıplardan duyulan üzüntü ifade edilerek, yangından etkilenen çalışanların kapsamlı sağlık ve rehabilitasyon hizmeti alacakları belirtildi.

ArcelorMittal Temirtau'nun kabarık sicili

Yangın, ülkedeki en büyük çelik tesisleri ile çok sayıda kömür ve cevher madenlerini işleten ArcelorMittal'ın yerel kolu olan ArcelorMittal Temirtau tarafından işletilen sahalarda meydana gelen ilk ölümlü iş kazası değil. Geçen Ağustos ayında aynı maden ocağında meydana gelen yangında dört kişi hayatını kaybetmiş, 2022'nin Kasım ayında da bir başka maden ocağında metan gazı sızıntısı beş kişinin ölümüne neden olmuştu.

Son yangının ardından Kazakistan, ArcelorMittal Temirtau'nun kamulaştırılması kararı alındığını açıkladı. Başbakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, hükümetin şirket hissedarları ile bir ön anlaşmaya vardığı ve kamulaştırmanın resmileştirilmesi sürecinde olunduğu belirtildi.

AP / SÖ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?