Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan'da 29 yıldır Devlet Başkanlığı görevini yürüten Nursultan Nazarbayev, sürpriz bir kararla istifa ettiğini açıkladı.

78 yaşındaki Nazarbayev, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Başkanlık yetkisini reddetme kararı aldım" dedi. Bunun zor bir karar olduğunu söyleyen Nazarbayev, istifasına herhangi bir gerekçe göstermedi.

Kazakistan'ın anayasası, yeni bir devlet başkanı seçilene dek geçici olarak senato başkanının bu görevi yürütmesini öngörüyor. Nazarbayev de bir sonraki seçimlere kadar Devlet Başkanlığını Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in üstleneceğini açıkladı.

Nazarbayev devlet başkanlığı koltuğunu bıraksa da anayasal olarak kendisine tanınan "milletin lideri" statüsü sayesinde siyasi gücü elinde tutmayı sürdürecek. Nazarbayev geçen yıl ayrıca ülkenin güvenlik konseyinin ebedi lideri seçilmişti. Nazazbayev, mecliste çoğunluğu elinde tutan Nur Otan partisinin liderliğine de devam edecek.

1990'dan beri devlet başkanlığını yürütüyordu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın ilişkisi olduğu bilinen Nazarbayev, Kazakistan eski Sovyetler Birliği'nin bir parçasıyken Komünist Parti'nin lideri olarak 1989'da göreve gelmiş, petrol zengini ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından da 1990'da devlet başkanlığına seçilmişti.

29 yıldır iktidarda olan Nazarbayev, kendisinin ardından koltuğuna geçmesi için kimseyi halef göstermemişti.

Nazarbayev son olarak 2015 yılında yapılan seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 98'ini alarak, beş yıllığına göreve bir kez daha seçilmişti.

rtr,AP,AFP/ÖA,JD

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