Kazada yaralanan HDP'li Beştaş ameliyata alındı

Seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili Adayı Meral Danış Beştaş Ankara'da ameliyata alındı. HDP'li yetkililerden alınan bilgiye göre ameliyat başarılı bir şekilde sürüyor. Beştaş'ın ameliyat sonrası bir süre yoğun bakıma alınması bekleniyor.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın hayati tehlikesi bulunmuyor Fotoğraf: DHA

Hayati tehlikesi bulunmayan Beştaş'ın kaza sonrası Erzurum'da yapılan tektiklerinde sırtında ve ayaklarında kırıklar tespit edilmişti. Ameliyata alınmasına karar verilen Beştaş ile kazada yaralanan bir diğer isim HDP'li Mehtap Demirkaya, Perşembe gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Beştaş ve Demirkaya, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazanın nasıl yaşandığına ilişkin bilgi veren HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Kar başlamış ve yol kayganken şoför dönemeci alamamış. 90 kilometre hızla gidiyormuş. Çok süratli değilmiş. Fakat kaza işte, iki arkadaşımızın böyle bir sorunu oldu. Meral hanım Erzurum 1'inci sırada adaydı. Seçim çalışmaları için gitmişti. Maalesef böyle bir kaza oldu. Umuyoruz ki çabuk atlatır" dedi.

DW, DHA / GY, JD

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