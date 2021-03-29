Kaz Dağları'nda altın çıkarmak isteyen şirkete yanıt

Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk'ün Kaz Dağları'ndaki altın madeni projesine ilişkin DW Türkçe'ye yaptığı açıklamalara Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden yanıt geldi.

Açıklamada, şirketin Kaz Dağları Kirazlı bölgesindeki ruhsat hukukunun sona erdiği belirtilerek, şirkete "kamuoyunu yalan ve yanlış bilgilerle yanıltmaktan vazgeçme" çağrısı yapıldı. Açıklamada, Kirazlı'daki altın madeni için Şentürk'ün "Biz 30 yıldır orayı açmak için bekliyoruz" ve "Cevherin 60 yıllık hakkı bizde" sözlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Şirketin bu pervasız ve yakışık almayan tutumunu kınıyoruz" denildi.

Alamos Gold'un 2009'da aldığı ve 13 Ekim 2009'da başlayan ruhsat hukukunun 13 Ekim 2019'da bittiği hatırlatılarak, "Otuz yıldır bu madeni çıkarmayı bekliyoruz' söylemi doğru değildir. Maden Kanunu'nun 24. Maddesine göre, firmanın süre uzatım talebi ruhsat bitim tarihinden itibaren bir ay içinde uzatılmadığı-temdit edilmediği ve yeni bir ruhsat tanzim edilmediği için ruhsat hukuku sona ermiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ruhsat süresi dolan ruhsat sahalarında da maden işletme faaliyetleri" yapılamayacağının altı çizilerek, "Temdit sürecinin hala devam ettiğini iddia eden şirketin iddialarının hiçbir hukuki dayanağı yoktur" denildi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin açıklamasında, Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk'ün "Cevherin 60 yıllık hakkı bizde" şeklindeki sözleri de "kocaman bir yalan" olarak nitelendirildi. Ruhsatların 10 yıllık sürelerle en fazla altı kez verilebileceği, bu sürenin uzatılıp uzatılmamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yetkili olduğu hatırlatıldı.

"Firmanın ruhsatının uzatılmaması ve ruhsat hukukunun bitmesi sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı orman izinlerini iptal edilmiştir. Alan artık Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uhdesindedir" denilen açıklamada, iş makinelerini tahliye etmiş olan firmaya konteynerlerini boşaltmak için 13 Ekim 2021 tarihine kadar süre verildiği belirtildi. Dernek, "Konteynerler 13 Ekim 2021'i beklemeden acilen çıkartılmalı ve şirket Kirazlı'yı tamamen terk etmelidir. Alan acilen rehabilite edilmelidir" çağrısında bulundu.

Açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ruhsatın iptal edildiğini kamuoyuna açıklama, Tarım ve Orman Bakanlığına da Kirazlı'yı acilen rehabilite etme çağrısı yapıldı.

Şentürk ne söylemişti?

Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk o bölgedeki "cevherin 60 yıllık hakkı bizde" diyerek, bu iznin 10 yıllık süreler için verildiğini hatırlatmıştı. İznin Ekim 2019'da sona ermesinin ardından tekrar başvuruda bulunduklarını belirten Şentürk, "Şu anda bizim mevzuata uygunluğumuz konusunda hiçbir şüphe yok. O prosedürün tamamlanabilmesi için bir tane onay bekliyor. O da Enerji ve Tabii Kaynaklığı Bakanlığının onayı" demişti. Şentürk, "Biz sabırlıyız, biz şunu biliyoruz, bizim temditimiz yapılacak, hukuk bunu gerektiriyor" ifadesini de sözlerine eklemişti.

Altın madeni projesine karşı yürütülen protesto gösterileri ile ilgili olarak da Şentürk, "Su ve Vicdan Nöbeti filan, herkes herşeyi yapma hakkına sahiptir. 400 gün mü ne beklediler... İstediği kadar beklesin. Herkesin gösteri hakkına benim saygım var. Bunlara farklı anlamlar yüklemem. Dediğim gibi biz sabırlı insanlarız. Bizim madenimiz 30 milyon yıl bekledi. Biz 30 yıldır bekliyoruz orayı açmak için. Üç-beş ay daha bekleriz" şeklinde konuşmuştu.

Kaz Dağları bölgesindeki altın madeni projesine karşı protestolar 400 günden fazla sürmüştü

"Su ve Vicdan Nöbeti"

Temmuz 2019'da, Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madencilik'in Kirazlı'daki altın madeni projesine karşı başlayan protestolar kitlesel bir eyleme dönüşmüştü. Çevreciler, on binlerce ağacın kesilmesinin ardından başlayan "Su ve Vicdan Nöbeti"nde 425 gün bölgede gece gündüz beklemişti. Bu arada şirketin her 10 yılda bir yenilenmesi gereken ruhsatının süresi dolmuş, Ekim 2019'dan sonra Alamos Gold'a süre uzatımı yapılmamış ve şirket de bu nedenle faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

DW/JD,EC

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