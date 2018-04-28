 Kayseri′deki Boydak davasında karar çıktı | TÜRKİYE | DW | 12.07.2018

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TÜRKİYE

Kayseri'deki Boydak davasında karar çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF’ye devredilen Kayseri merkezli Boydak Holding yöneticilerinin yargılandığı davada karar çıktı. Boydak kardeşler 7.5 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

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Kayseri merkezli Boydak Holding yöneticilerinin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davada karar çıktı. Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olmakla suçlanan tutuklu sanıklardan Boydak Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak, eski CEO'su Memduh Boydak, eski yönetim kurulu üyesi Şükrü Boydak duruşmaya cezaevinden video-konferans sistemiyle katıldı. Tutuksuz sanıklar Erol, Mustafa, İlyas, Bekir Boydak ile Murat Bozdağ duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar son savunmalarını yaptı. Sağlık sorunları yaşadığını anlatan Şükrü Boydak, “Kayseri halkından, Türk milletinden, cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum” derken sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Hacı Boydak da beraat talebinde bulundu. Memduh Boydak ise "bugüne kadar devlet ve millet için çalıştığını söyleyerek beraat isteğinde" bulundu. Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraat istedi.

Sanıklara verilen cezalar

Sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Memduh Boydak’a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, Hacı Boydak’a yine "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak’a da aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Erol, Mustafa, İlyas ve Bekir Boydak ile Murat Bozdağ da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Halit Bayhan’ın beraatine karar verdi. Mahkeme sanıklar için anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve görevini yapmaya engel olmak suçlarından ise beraat kararı verdi.

Gülen soruşturması sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen şirketin aile fertlerine ait hisselerinin de devlete aktarılmasına karar verildi. Aynı mahkemede görülen ailenin diğer fertlerine ilişkin davada da karar çıktı. Duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek" suçlarından tutuksuz yargılanan 6 sanıktan Yusuf Boydak’a 7 yıl 6 ay, İbrahim Boydak’a 2 yıl 1 ay, Sami Boydak’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Boydak Holding yöneticilerine yöneltilen suçlamalar

Kayserili olan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sahip çıktığı Boydak ailesi hakkında 15 Temmuz sonrası Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şirket yöneticileri ayrıca Asya Katılım Bankası’nın likiditesini iyileştirmek, örgüte organize ve sistematik bir çabayla mali finans sağlamakla suçlanmıştı.

1957’de kurulan ve 8 ayrı sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding bünyesinde 34 şirket bulunuyordu. Şirketin bünyesinde 13 bin çalışan olduğu duyurulmuştu. Türkiye’deki pazarın yanı sıra 140’dan fazla ülkeye de ihracat yapan Boydak Holding, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yedinci yer almıştı.

Hilal Köylü

© Deutsche Welle Türkçe

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