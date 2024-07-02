Kayseri olayları sonrası 474 gözaltı

Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yabancı uyruklu kişilere yönelik saldırıların ardından 474 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya sitesi X'ten yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydı olduğu bilgisini verdi. Yerlikaya, bu kişiler arasında göçmen kaçakçılığının yanı sıra, uyuşturucu, hırsızlık ve cinsel taciz gibi suçlara karışanlar olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı vatandaşlara da çağrı yaparak, "Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım" dedi.

Öte yandan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve kuvvet komutanlarının katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen Türkiye'ye yönelik protestoların da ele alındığı toplantı sonrası Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kayseri'deki saldırıların ardından Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı protesto gösterileri düzenlendi Fotoğraf: Bakr Alkasem/AFP/Getty Images

Ana muhalefet partisi CHP ise yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu.

Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, "Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur" denildi. "Türkiye, Suriye politikasını yeniden belirlemeli" çağrısı yapılan metinde, Şam rejimi ile normalleşme istendi.

DW / MUK,JD

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