Kaymakamlık filmi yasakladı, festival iptal kararı aldı

Kadıköy Kaymakamlığı MUBİ Fest İstanbul 2024'ün açılış filmini LGBTİ+ temalı olduğu için "toplum barışını tehlikeye atacak olması" gerekçesiyle yasakladı. MUBİ festivali iptal etti.

Kadıköy Kaymakamlığı, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan MUBI Fest İstanbul 2024’ün açılış filmi "Queer"in (Kuir) gösterimini dün yasakladı.

Festivalin başlamasına saatler kala Kadıköy Kaymakamlığı MUBİ Türkiye'ye yasak kararını tebliğ etti. Yasak kararının gerekçesinde filmin "toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içeriğe sahip olduğu" ve "yasak kararının güvenlik nedeniyle uygulanacağı" ifadelerine yer verildi.

MUBİ festivalin tamamını iptal etti

Yasaklama kararı üzerine MUBİ Türkiye, festivali tamamen iptal etme kararı aldı. MUBİ Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından dün akşam saatlerinde paylaşılan açıklamada "Bu yasak kararının, sanatı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir müdahale olduğuna inanıyoruz. Festivaller, sanatın ve kültürel çeşitliliğin kutlandığı, insanları bir araya getiren nefes alma alanlarıdır. Bu yasaklama, yalnızca bir filmi değil, tüm festivali anlamından ve amacından uzaklaştırmaktadır" dendi.

Kaymakamlığın yasakladığı "Queer" filminde 1950'lerde Mexico City'de yaşayan Amerikalı William Lee'nin hikayesi anlatılıyor. Lee'nin hayatı, eski bir Amerikan askeri olan Allerton'la tanışmasıyla değişiyor, ilk kez biriyle derin bağ kuruyor.

Film Venedik'te Altın Aslan için yarıştı

Luca Guadagnino'nun yönettiği filmde Daniel Craig, Drew Starkey ve Lesley Manville rol alıyor. Film 81. Venedik Film Festivali'nde prömiyerini yaptı ve Altın Aslan için yarıştı.

Kadıköy Kaymakamlığı'nın bu kararı sinamacılardan ve LGBTİ+ örgütlerden büyük tepki topladı. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) "Sansüre hayır" diyerek MUBİ Türkiye'ye destek verirken Türkiye'nin ilk kuir film festivali Kuirfest, "Kimse geride kalmadan, ya hep beraber ya hiçbirimiz diyen MUBI'yi kararından dolayı kutluyoruz" açıklamasında bulundu.

Sinema eleştirmeni Melikşah Altuntaş, "Bu karar bundan sonra olabileceklere dair büyük tehlike arz ediyor" diyor. Fotoğraf: privat

Melikşah Altuntaş: Farklı kimlikler devlet eliyle düşmanlaştırılıyor

DW Türkçe'ye konuşan sinema eleştirmeni Melikşah Altuntaş, filmi Venedik Film Festivali'nde izlediğini ve filmi "her şeyiyle sinema sanatının inceliklerinden nasibini almış, cesur ve bir o kadar da buruk bir yalnızlık öyküsü" olarak tanımlıyor.

"Çeşitli kimliklerin canavarlaştırılmasının sıradanlaştığı çok karanlık günler yaşıyoruz" diyen Altuntaş yasak kararıyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: LGBTl+ kimliklerin devlet eliyle düşmanlaştırılması, hak ve özgürlüklerinin gaspı ve halkı bu kimliklere karşı nefrete teşvik etme işinin -üstelik bir kaymakamlık tarafından alınmış bir kararla- film yasaklamayla sürdürülmesi, bundan sonra olabileceklere dair büyük tehlike arz ediyor."

Kaymakamlığın toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içerik olarak tanımladığı şeyin "18 yaşından büyük izleyicilerin orta yaşlı bir eşcinselin ruhsal bunalımıyla bağ kurabilme, empati yapabilme ihtimali olduğunu ifade eden Altuntaş, toplumu oluşturan herkesi korumakla yükümlü olan kurumların, farklı cinsel yönelime sahip insanları dışlamasının toplumsal barışı tehlikeye atan provakatif bir eylem olduğu görüşünde.

Altuntaş bundan sonra içinde her kuir kelimesi geçen filmin, dizinin, kitabın, şarkının, şiirin yasaklanabileceğine dikkat çekiyor ve soruyor: "Bu kimliğe dair üretimi yok ederek, bu kimlikleri canavarlaştırarak mı sağlanacak toplum barışı?"

Kadıköy Kaymakamlığı'nın ilk yasağı değil

MUBİ Türkiye daha önce de Fransız yönetmen Gaspar Noé'nin Climax filmini yayımlaması sebebiyle RTÜK tarafından filmin "genel ahlaka aykırı olması" gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezasına çarptırılmıştı.

Kadıköy Kaymakamlığı 2023 yılında Bilim, Estetik, Kültür, Sanat Araştırmaları Vakfı’nın (BEKSAV) düzenlediği bir etkinlikte maden işçileri ile LGBTİ+’ların dayanışmasını konu alan 2014 yapımı "Pride" filminin gösterimini "genel ahlaka aykırı" olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı.

Konuyla ilgili görüşmek istediğimiz Kadıköy Kaymakamlığı, DW Türkçe'nin sorularını yanıtsız bıraktı.

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