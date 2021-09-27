Kaymakamın liseye ziyareti etek krizi yarattı

İstanbul'daki Kadıköy Kazım İşmen Anadolu Lisesi’nde, kaymakamın katıldığı etkinlikte kız öğrencilerin etek boyu sorun yarattı.

Edinilen bilgiye göre, okulda geçen Aralık ayında İnsan Hakları Haftası vesilesiyle bir etkinlik düzenlendi.

Okul yönetimi, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan’ın da etkinliğe geleceği haberini aldı.

İddiaya göre okul yönetimi öğrencilere, etek boylarının kısa olduğunu ve bu nedenle kaymakamın “rahatsız” olabileceğini söyledi.

Etkinlik başlamadan öğrencilere kalın çorap dağıtıldı. Kız öğrenciler yeni çorapları giymek istemese de yönetimin isteğini karşılamak zorunda kaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kılık kıyafetli ilgili yönetmeliğinde öğrencilerin Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemeyeceği yazılı.

Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Çayan Çalık, öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliğinde 2012 yılında değişiklik yapıldığını ve o dönem buna itiraz ettiklerini hatırlatıyor.

Haberi izlemek için "Video izle" butonuna basınız...





