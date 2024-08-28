Kaybolan Narin ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan sekiz yaşındaki Narin'i arama çalışmalarının sekizinci gününde bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanı Yıldırım, "Sonuca çok yakınız" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sekizinci gününde devam ederken olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, olayda 8'i şüpheli, 58 tanık olmak üzere 66 kişinin ifadesine başvurulduğunu belirterek "Şu anda çember çok daraldı. Yer altı görüntüleme cihazlarına kadar imkanlar buraya yağdırıldı. Bu kızımıza sağ salim ulaşmak niyetindeyiz. Burası köyün içerisinde kurduğumuz hareket merkezi. Buradaki uzman arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa bir süre sonra Narin’in müjdesini buradan vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

21 Ağustos'ta kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Fotoğraf: DHA

Arama çalışmaları bin 710 kişiyle devam ediyor

Şu ana kadar Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında bin 30, AFAD’dan 240, İl emniyet müdürlüğünden 54, itfaiyeden 25, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Dicle Üniversitesi ve gönüllüler olmak üzere toplam bin 710 kişinin Narin'i arama çalışmalarına devam ettiğini belirten Yıldırım, "Dokuz köpek unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 38 drone faaliyeti takviyesi yapılmaktadır. Karadan 55 kilometre karelik alan ile jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Dicle Üniversitesi, AFAD dalgıçlarından toplam 24 personel, 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu, 24 kilometrelik su kuyusu aranmıştır. Şu ana kadar 12 bin 565 araç, 32 bin 952 şahsın sorgulaması yapılmıştır. 44 jandarma 3’ü polis bölgesi olmak üzere 22’si metruk toplam 47 binada arama icra edilmiştir" bilgilerini paylaştı.

"Sonuca çok yakınız"

Yaptıkları çalışmalar sonucu ellerinde deliller olduğunu belirten Yıldırım, "Dakika dakika Narin'in köydeki hareketlerini, faaliyetlerini kayıt altına aldık. Elimizdeki deliller üzerinde ilerliyoruz sonuca çok yakınız. En kısa sürede Narin’e ulaşacağız. Şu anda sizlere açıklayamayacağım bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kur'an kursu sonrasında eve dönmemişti

21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden Narin Güran'ın kurs çıkışı evine dönmemesi üzerine aile ve köylülerce yapılan aramalardan sonuç alınamayınca aile akşam saatlerinde jandarma karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunmuştu. Narin'in kaybolmadan önce okul kameralarına yansıyan, saat 15.15'e ait son görüntülerinde dört arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer almıştı.

DW/BK,TY

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