Kaya: Saldırının siyasi ayağı aydınlatılsın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Köyü’nde katıldığı asker cenazesi töreninde yapılan saldırının siyasette yarattığı gerilim sürerken, CHP saldırının ayrıntılarını araştırdı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında oluşturulan 7 kişilik komisyon, olay gününe ait her video ve fotoğrafı inceledi, köylülerle, saldırıya tanık olanlarla ayrıntılı konuşmalar gerçekleştirdi. Araştırma sonucunda hazırlanan raporda, Kılıçdaroğlu’na saldırının "öldürmeye kasıt" ile yapılmış, "planlı bir şekilde" düzenlenmiş olduğu ve bu planın köylüler ile köy dışından getirilenlerle uygulandığı belirtiliyor.

“Dışarıdan gelen 15 kişi”

Rapordaki bulgular ile ilgili olarak DW Türkçe’ye bilgi veren araştırma ekibindeki CHP Genel Başkan Yardımcılarından Yıldırım Kaya, “Çubuk’ta ne olup bittiğini tüm ayrıntılarıyla ortaya koyduk” diyor. Olayla ilgili soruşturma yürüten savcılığın ve hükümet yetkililerinin saldırıya karışanların neredeyse hepsinin Akkuzulu köyünden olduğunda ısrar ettiğini ancak bu ısrarın ‘yanlış’ olduğunu belirten Kaya, “Biz görüntüleri inceledik. Dışarıdan getirilmiş 15 kişi daha var ve bu kişiler halkı kışkırtıyor” şeklinde konuştu.

Kendisinin de cenaze günü saldırıya uğrayan CHP ekibi içinde olduğunu hatırlatan Kaya, “O gün yaptığım tüm tespitleri, incelediğimiz kamera görüntüleri de doğruladı. Kılıçdaroğlu’na cenaze namazıyla birlikte başlayan sözlü saldırılar, ilerleyen dakikalar içinde arttı ve Kemal Bey taşların yerleştirildiği bir güzergaha yönlendirildi. Aynı güzergahta arabaların geçmesini engellemek için de bidonlar vardı” bilgisini verdi.

“Sopalar ve bıçaklar dağıtılmış”

Yıldırım Kaya’nın verdiği bilgiye göre, saldırıyla ilgili raporda olay sırasında bazı kişilerin halkı yönlendirdiği tespiti de yer alıyor. Raporda, “Kılıçdaroğlu’nun yönlendirildiği güzergahta halka sopa dağıtılıyor, görüntüler bunu teyit ediyor. Bozkurt ve İbda-C işareti yapan kimi kişiler, Kılıçdaroğlu’nu işaret ediyor. Taşlı saldırı için hazırlıklar yapanlar, taş atanlar da görüntülere giriyor. Jandarma ve polis olmak üzere 452 güvenlik gücü görev yapıyordu olay yerinde ancak hiçbirinin Kılıçdaroğlu’na saldıranlara müdahale etmediği kameralara yansıdı. Saldıranlara müdahaleyi sadece Kılıçdaroğlu’nun korumaları ve CHP’li vekiller yapıyor” tespitleri de yer alıyor.

"Halkı figüran olarak kullandılar"

CHP’li Yıldırım Kaya, “Sadece sopaların değil bıçakların da dağıtıldığını tespit ettik. Bizim cenazeye niye gittiğimizi sorgulayan AKP ve MHP, kendi liderlerinin neden cenazede olmadığını sorgulasınlar. İçişleri Bakanı Soylu neden cenazede yoktu?” sorusunu yöneltti. Kaya, sözlerini “Kılıçdaroğlu’na, bize yumruk atmak için halkı figüran olarak kullandılar. CHP, tamamen kasıtlı, öldürme amaçlı bir linç kampanyasına maruz bırakılmıştır. Olay budur” şeklinde sürdürdü.

Bilgi ve belgeler yargıya iletilecek

CHP’li araştırma ekibi raporla ilgili son değerlendirmeleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıktan sonra ellerindeki tüm bilgi ve belgeleri yargıya ulaştıracak.

CHP’li Yıldırım Kaya, Çubuk savcılığı başta olmak üzere olayla ilgilenen tüm yargı kurumlarıyla işbirliğine hazır olduklarını belirtirken “Türk yargısının bu saldırının ayrıntılarını ortaya koyması demokrasinin gereğidir. Saldırının siyasi ayağı da aydınlatılsın. Halkı kimin galeyana getirdiği ortaya konulsun. Yargıdan beklediğimiz olayın aydınlatılmasıdır” diyor.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe