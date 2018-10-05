 Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı için soruşturma başlatıldı | TÜRKİYE | DW | 06.10.2018

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TÜRKİYE

Kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı için soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili soruşturma başlattı.

Dschamal Chaschukdschi (Getty Images/AFP/M. Al-Shaikh)

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na Salı günü girdiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan Washington Post gazetesi yazarlarından Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Khashoggi) alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin açıklamasında, “Türkiye’nin konsoloslukta arama yapmasına izin vermeye hazırız. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok” dedi. (05.10.2018)

Uluslararası hak örgütleri, dört gündür kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan ve Türkiye'ye çağrıda bulundu. (05.10.2018)

İstanbul'da kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki belirsizlik sürüyor. Türkiye'den yapılan açıklamalara göre, Kaşıkçı dün girdiği Suudi Başkonsolosluğu binasından hâlâ çıkmadı. (03.10.2018)

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim saat 13.00'te giriş yaptığı ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili soruşturma" başlattı. Haberde soruşturmanın tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam ettiği kaydedildi.

Geçmişte Suudi Arabistan'daki bir gazetede editörlük ve Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık da yapan Kaşıkçı, geçen Salı günü öğle saatlerinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmiş, ancak bir daha konsolosluk binasından çıkmamıştı.

Kaşıkçı'nın Reuters haber ajansına konuşan Hatice C. isimli Türk nişanlısı, Suudi gazetecinin konsolosluğa tekrar evlenebilmek için resmi boşanma evraklarını vermek amacıyla girdiğini, ancak yedi buçuk saat geçtikten sonra konsolosluktan çıkmaması üzerine polisi aradığını belirtmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cuma günü yayınlanan röportajda Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdikten sonra, çok uzun bir süre geçmeden yine dışarı çıktığını söylemişti.

Veliaht Prens aynı zamanda Kaşıkçı için Türkiye'ye başkonsolosluk binasını arama izni vermeye hazır olduklarını açıklamıştı. Veliaht Prens, "Bu binalar egemen topraklardır ancak buraya girmelerine, arama yapmalarına ve ne yapmak isterlerse yapmalarına izin vereceğiz. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok" diye konuşmuştu.

Kaşıkçı, Riyad yönetimi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a karşı yazdığı muhalif yazılar sebebiyle tutuklanma riski nedeniyle bir yıl önce ABD'ye taşındı. Suudi gazeteci, ABD'ye taşındığından bu yana Washington Post gazetesinde görüş yazıları yazıyordu.

DW/DÇÜ,ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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