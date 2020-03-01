Kayıp Menice ailesine kavuştu: Bugün benim en mutlu günüm

Edirne'den ailesiyle Yunanistan'a geçtikten sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve başka bir sığınmacı grubuyla Türkiye'ye gönderilen 10 yaşındaki Afgan Menice Arapladı ailesine kavuştu kavuştu.
Afgan uyruklu Arapladı ailesi Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçtikten sonra burada Yunan güvenlik kuvvetleri tarafından yakalandı. Üç çocuklu Arapladı ailesini gözaltına alan Yunan polisi, anne, baba ve iki çocuğu bir araca, 10 yaşındaki Menice'yi ise başka bir araca bindirerek yakalanan diğer göçmenlerle birlikte Türkiye'ye yolladı. Böylece küçük kız ile ailesinin bağlantısı koptu.
Baba Seyit Arapladı, Türkiye'ye geldikten sonra kızının diğer göçmenlerle birlikte İstanbul'a gitmiş olabileceğini düşünerek, İstanbul'da kızını aramaya başladı.
Ailesini arayan küçük kızın sosyal medyaya yansıyan yardım çağrıları ise kısa sürede tüm Türkiye'de yankı buldu.
Bunun üzerine Türk yetkililer devreye girerek çocuğa ve ailesine ulaştı. Minik Menice Edirne Pazarkule sınırı yakınında yetkililer tarafından babasına teslim edildi.
Babasına sarılan Menice, "Bugün benim en mutlu günüm" dedi.
Tunca Öğreten
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