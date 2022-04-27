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Osman Kavala
Osman KavalaFotoğraf: Kerem Uzel/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Kavala: Ellerinde ip olsa beni asacaklardı

51 dakika önce

CHP'li Özel, Silivri Cezaevi ziyareti sonrasında Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına tepkisini aktardı, eski Cumhurbaşkanı Sezer'in "Gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum" dediğini söyledi.

https://www.dw.com/tr/kavala-ellerinde-ip-olsa-beni-asacaklard%C4%B1/a-61612939

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı Davasısonucunda haklarında mahkumiyet kararı verilen Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

Cezaevinde, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala ile yaptığı görüşmeden bahseden Özel, Kavala'nın "Elbette bekliyordum. Beni bu kadar içeride tuttuktan sonra beraat ettireceklerini beklemiyordum, ama bu kadarını da beklemiyordum… Bir zaman birbirlerine ip atanlar ellerinde ip olsa beni asacaklardı" dediğini aktardı. Özel'in aktardığına göre Kavala, "Çünkü verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası idam hükmünde, idam cezasının yerine gelmişti. Bu delillerin hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçları tarafından ve tarafsızlıklarına hiç şüphe olmayan yargıçlar tarafından incelendi, çürütüldü ve bu delillerle verilen tutukluluğa devam kararının hak ihlali olduğuna karar vermişti AİHM. Bırakın tutukluluğa devamı, bu delillerle bana ağırlaştırılmış müebbet verdiler" tepkisinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
CHP Grup Başkanvekili Özgür ÖzelFotoğraf: DHA

Kavala: Türkiye'ye büyük itibar kaybettirecek

Türkiye'nin AİHM yargı sürecinde, kendisinin darbe suçlamasından beraat ettiği, tutukluluğunun casusluk suçuyla ilgili olduğu tezini savunduğunu hatırlatan Kavala, "Casuslukla ilgili bir kanıt yok, iki yıldır tutukluluk boşuna ve verilen karar Türkiye’nin AİHM nezdindeki savunmasını boşa düşüren bir karardır ve Türkiye’yi sıkıntıya sokacak, kendi tezini boşa düşürecek bir karardır. Birileri vakit kazanıp Osman Kavala’yı içeride tutalım diye tutuklamaya gerekçe uydururken bu kararla birlikte zaman kazandılar, beni iki yıl içeride tuttular ama Türkiye’ye büyük itibar kaybettirmiş olacaklar. Sıkıntı buradadır" dedi.

Sezer'den "Gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum" mesajı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in kendisini aradığını söyleyen Özel, Ahmet Necdet Sezer'in, "Tutulan; evlatlarından, çocuklarından ayrılan, beraat ettikleri bir davadan, delili durumu değişmeden kararı etkileyecek yeniden yargılama gibi bir durum ortaya çıkmadan, bir daha bir daha yargılanıp cezalandırılmalarından üzüntü duyuyorum. Aileleri için üzülüyorum. Onlar için gözyaşı dökebilirim ama gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum" sözleriyle kararlardan rahatsızlığını dile getirdiğini aktardı.

"Gezi'yi anlamayan birini Cumhurbaşkanı seçmeyecekler"

Özel, Silivri Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mahkeme kararına verdiği tepkiyi de hatırlatarak Sezer ve Gül'ün desteğinin cezaevindekiler açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Özel, "İçeride vardığımız bir mutabakatı, bütün Türkiye’ye söyleyelim… Gezi’yi, Z kuşağını anlamayan, çevre duyarlılığı olmayan, doğa katliamlarına direnmeyen, kent suçlarına itiraz etmeyen birini bu ülkenin insanları 13’üncü Cumhurbaşkanı seçmeyecekler. Yaşayan üç Cumhurbaşkanı’ndan birisi ve gelecekte görev bekleyeni Gezi’nin arkasında. Gerisini siz düşünün Recep Tayyip Erdoğan" söyleminde bulundu.

ANKA / DW,ET

 

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