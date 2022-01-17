 Kavala duruşması başladı | GÜNDEM | DW | 17.01.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

GÜNDEM

Kavala duruşması başladı

İş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam ediliyor. Davanın tek tutuklu sanığı Kavala duruşmaya katılmadı.

Osman Kavala

Osman Kavala (Arşiv)

Yargıtay'ın bozduğu Çarşı Davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Gezi Ana Davası'nın birleştirilmesinin ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da arasında bulunduğu toplam 52 sanıklı davanın üçüncü duruşması başladı. Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirme sonrasında görülen üçüncü duruşma büyük duruşma salonunda yapılıyor. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Can Atalay, Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ile avukatları katıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala ise duruşmaya iştirak etmedi. 

Duruşmada CHP Milletvekilleri Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra izleyici olarak yer alıyor. Ayrıca Fransa, İtalya ve Belçika Başkonsolosu, Avrupa Birliği (AB) Elçi müsteşarı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Norveç konsolosluk temsilcilikleri, Hollanda'dan bir milletvekili ve İsveç Konsolosu da duruşmayı takip etti.  Duruşma sanık savunmalarıyla devam edecek.

 

DHA / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Gezi Davası: Kavala’ya tahliye yok

Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasında mahkeme, 1488 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Kararla birlikte Türkiye Avrupa Konseyi yaptırımlarına maruz kalabilir.   

Gezi davası ile birleştirilen Çarşı dosyasına yeni rapor

Gezi davasıyla birleştirilen Çarşı davasında avukatların talep ettiği bilirkişi raporu çıktı. Avukatlar, iddianameye delil olarak giren meşale ve sis bombasına dair tespitlerin dava açısından önemli olduğunu vurguluyor.  

Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye karşı "ihlal prosedürü" başlatma kararı sonrasında da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "hukuki durumunda değişiklik olmadığı" gerekçesiyle Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına hükmetti.  