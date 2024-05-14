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Kavala dosyasına bakacak mahkeme heyetinde değişiklik

14 Mayıs 2024

Osman Kavala'nın yeniden yargılanma başvurusunun ardından, mahkumiyet kararını veren 13. Ağır Ceza Mahkemesinde başkan ve heyet üyelerinde değişikliklere gidildi.

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Osman Kavala
Osman KavalaFotoğraf: DW

Gezi Parkı ve Osman Kavala dosyalarına bakan 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkumiyet kararında imzası bulunan başkan ve heyet üyelerinde değişikliğe gidildi. Osman Kavala, avukatı Hilal Zengin aracılığıyla yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmuştu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinden yapılan açıklamada Ceza Muhakemeleri Kanununun (CMK) 23/3'üncü maddesi uyarınca "yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapıp karar veren hakimin yargılanmanın yenilenmesi işleminde görev alamayacağı"na işaret edildi. Bundan dolayı Başkan olarak Mesut Özdemir ve üye hakim Murat Bircan'ın yargılanmanın yenilenmesi talebinin değerlendirilmesi ve incelenmesi aşamasında görev alamayacağı kaydedildi.

İstanbul 14'üncü Ceza Mahkemesi, davaya bakmak üzere 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Senal Kartal'ın Başkan olarak, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde halihazırda görev yapan, ancak Kavala dava dosyasında görev almamış üye hakimler Mücahit Kemal Yamak ve Enes Budak'ın görevlendirilmeleriyle yeni bir heyet oluşturulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Köşe yazısıyla gündeme gelmişti

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin 17 Nisan'da kaleme aldığı yazıda "Kavala'nın hapiste tutulmasının ve Gezicilerin yıllarca hapiste yatacak olmasının Türkiye'ye ne yararı var? AK Parti'ye ne fayda sağlıyor?" sorusunu yöneltmesiyle yeniden yargılama tartışmaları patlak vermiş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs'taki görüşmesinin ardından Osman Kavala da yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Kavala, 9 Mayıs tarihli açıklamada, "Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkumiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi, temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi kararları sadece başvuranların değil, her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir" ifadelerine yer vermişti.

DW/BK,JD

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