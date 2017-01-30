 Katolik rahibeler bağışları Las Vegas′ta harcadı | YAŞAM | DW | 11.12.2018

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YAŞAM

Katolik rahibeler bağışları Las Vegas'ta harcadı

ABD'de Katolik okulunda çalışan iki rahibenin okula ait 500 bin doları çaldığı ortaya çıktı. Arkadaş olan iki rahibe, parayı Las Vegas'ta kumar oynayarak harcadı. Rahibelerin yaptıklarından "pişman oldukları" belirtildi.

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ABD’de iki Katolik rahibenin, on yıl boyunca çalıştıkları okula ait 500 bin doları çaldığı ortaya çıktı. Rahibelerin okuldan çaldıkları para ile tatile gidip, Las Vegas'ta kumar oynadıklarını itiraf ettiği açıklandı.  

Mary Margaret Kreuper ve Lana Chang adlı iki rahibenin, Los Angeles'ın güneyindeki St. James Katolik Okulu'na ödenen bağış ve eğitim ücreti paralarına el koyduğu saptandı.

Okula ait paranın çalındığı hesaplarda yapılan rutin kontroller sırasında anlaşıldı. Rahibelerin, on yıl boyunca okul adına verilen çeklerin ödemesini kişisel hesaplarına aktardığı saptandı. Toplam miktarın 500 bin doları bulduğu belirtildi.

Kreuper 29 yıl boyunca okul müdürlüğü, Chang ise 20 yıl boyunca aynı okulda öğretmenlik yaptı. Her ikisinin de bu yıl emekliye ayrıldığı açıklandı.

Aileleri usülsüzlük hakkında bilgilendiren okulun papazı Michael Meyers oldu. Ailelere bir mektup gönderen Meyers, "Rahibe Mary Margaret ve Rahibe Lana bana yaptıkları için derin pişmanlık içerisinde olduğunu aktardı. Sizin affınıza sığınıyor ve dualarınızı bekliyorlar" yazdı. Okul, iki rahibeye dava açılmayacağını da duyurdu. 

Ancak, Los Angeles Başpiskoposluğu olayın üstünün kapatılmasına karşı olduğunu belirterek, şikayetçi olmayı planladıklarını açıkladı.

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AFP/ÖA,GA

 © Deutsche Welle Türkçe

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Katolik rahibeler bağışları Las Vegas'ta harcadı

ABD'de Katolik okulunda çalışan iki rahibenin okula ait 500 bin doları çaldığı ortaya çıktı. Arkadaş olan iki rahibe, parayı Las Vegas'ta kumar oynayarak harcadı. Rahibelerin yaptıklarından "pişman oldukları" belirtildi. 

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