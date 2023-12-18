Katolik Kilisesi eşcinsel çiftlerin kutsanmasına onay verdi

Vatikan, devrim sayılan bir kararla Katolik kiliselerde eşcinsel çiftlerin kutsanmasına izin verdiğini duyurdu. Ancak bu eşcinsel evliliklerin onaylandığı anlamına gelmiyor.

Vatikan, Katolik papazların eşcinsel çiftleri kutsamasına izin verdi. Vatikan'ın inanç ile ilgili dairesi, Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko'nun izni ile eşcinsel evliliklerin kutsanmasını öngören belgeyi Pazartesi günü yayımladı.

Belge, birbirini seven insanların kutsanması ile dini evlilik töreni arasında kesin bir ayrım yapıyor. Kilisenin sadece kadın ve erkeğin evlenmesine izin verdiğine işaret edilen belgede, bu tutumda herhangi bir değişiklik olmadığına vurgu yapıldı. Bu nedenle de eşcinsel çiftleri kutsayacak papazların bunu belirli şartlar altında yapabileceğine dikkat çekildi.

Kutsamaya şartlı izin

Buna göre, eşcinsel çiftlerin kutsanmasının bir evlilik töreni gibi olmasından papazların kaçınması istendi. Kutsamanın, hiçbir şekilde kıyılan bir nikah veya birlikte yaşamanın kayıtlara geçirilmesi gibi törenlerle bağlantılı olmaması gerektiği vurgulandı.

Bunun yanı sıra çiftin, düğünlerde giyilen giysiler ile kiliseye gelmemesi gerektiği, birbirinin parmağına yüzük takmak gibi nikah törenlerine ait davranışlara izin verilmeyeceği ifade edildi. Getirilen bir diğer şart ise çiftlerin dini ayin sırasında kutsanmamasını öngörüyor.

2021 yılında reddedilmişti

Eşcinsel çiftlerin kutsanmasına izin verilmesi Katolik Kilisesinde bir devrim olarak nitelendiriliyor. Değişiklik ile kilise cemaatlerinde eşcinsel insanların da kendilerini rahat hissetmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Eşcinsel çiftlerin kutsanması Katolik Kilisesinde uzun süredir tartışma yaratan bir konuydu. Papa Françesko bu konuda daha ılımlı çizgi izlemesine rağmen birçok muhafazakâr din adamı bunu reddediyordu. Bu nedenle, Kardinal Viktor Fernandez tarafından hazırlanan ve eşcinsel çiftlerin kutsanmasını kabul eden belge beklenmedik bir adım olarak değerlendirildi.

2021 yılında, inançla ilgili dairenin eski yöneticisi Kardinal Luis Ladaria, eşcinsel çiftlerin kutsanmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini bildirmişti.

KNA, dpa/JD, BK

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