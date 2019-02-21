 Katolik din adamı çocuk istismarından mahkûm edildi | DÜNYA | DW | 26.02.2019

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DÜNYA

Katolik din adamı çocuk istismarından mahkûm edildi

Avustralyalı kardinal Pell çocuk istismarından suçlu bulundu. Çocuk istismarından hüküm giyen en yüksek kademeli Katolik din adamı olan Pell, uzun yıllar Papa’nın yakın çevresinde yer almıştı.

Australien, Melbourne: Kardinal George Pell wegen Kindesmissbrauchs verurteilt (picture-alliance/dpa/D. Pockett)

Açığa alınan Avustralyalı kardinal ve Vatikan’ın eski mali işler müdürü George Pell çocuk istismarından mahkum edildi. 77 yaşındaki Pell 1990’lı yıllarda Melbourne katedralinde iki erkek çocuğun ırzına geçmekten suçlu bulundu. Aralık ayında çıkan karar şimdiye kadar gizli tutulmuştu. Çocuk istismarından hüküm giyen en yüksek kademeli Katolik din adamı olan Pell, uzun yıllar Papa’nın yakın çevresinde yer almıştı.

George Pell katedraldeki bir ayinin ardından 12 ve 13 yaşlarındaki iki oğlan çocuğunu cinsel fiile zorlamak, dört kez cinsel tacizde ve bir kez de duhulde bulunmaktan mahkûm edildi.

Kardinale verilecek cezanın yüksekliği muhtemelen Çarşamba günkü celsede açıklanacak. George Pell’in tutuklanma ihtimali bulunuyor. Kardinal suçlamaları reddetti ve avukatları kanalıyla temyize başvurdu.

1970’li yıllarla ilgili suçlamalardan dolayı yapılan soruşturmanın selameti açısından Pell hakkında Aralık ayında alınan mahkeme kararının açıklanması yasaklanmıştı. Savcılık ikinci davayla ilgili dosyanın kapanmasına karar verdiği için mahkûmiyet kararıyla ilgili haber yasağı kaldırıldı.

Son celsede hazır bulunan Katolik din adamı mahkemeden çıkışta göstericiler tarafından protesto edildi. Çocukken cinsel istismara maruz kaldığını belirten bir gösterici Pell’in mahkûm edilmesini "mucize” olarak nitelendirdi.

Pell Vatikan’ın üçüncü adamıydı

George Pell tarafından istismar edilenlerden biri 2014 yılında ölmüştü. İkinci mağdur yaptığı yazılı açıklamada "olayın kendi açısından henüz kapanmadığını” bildirdi. Açıklamada "çoğu istismar mağduru gibi kendisinin de utanma, yalnızlık ve depresyonla mücadele ettiğine ve uğradığı muamelenin hayatını nasıl etkilediğini yıllar sonra kavrayabildiğine” yer verildi.

Uzun süre en etkili din adamları arasında adı geçen George Pell'in mahkûm edilmesi Katolik Kilisesi için ağır bir darbe anlamına geliyor. Pell 2003 yılında Papa’yı seçen ruhbanlar kuruluna katılmıştı. 2014 yılında Papa tarafından mali işler başkanlığına getirilen Avustralyalı kardinal istismar iddialarının ortaya çıkmasından sonra açığa alınmıştı.

Katolik Kilisesi yıllardır birçok ülkedeki istismar suçlamalarıyla çalkalanıyor. Kilise bu suçları örtbas etmeye kalkışmakla da suçlanıyor. Geçen hafta Vatikan’da çocuk istismarı konulu dört günlük bir konferans düzenlenmişti. Papa Françesko konferansın kapanışında yaptığı konuşmada her olayın azami ciddiyetle üzerine gidileceğini ve çocukları istismar eden bir rahibin "Şeytanın aleti” olduğunu söylemiş, ancak somut önlemlerden söz etmemişti.

DW, afp/AG,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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