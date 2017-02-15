 Katil robotlar konusunda anlaşma sağlanamadı | DÜNYA | DW | 18.12.2021

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DÜNYA

Katil robotlar konusunda anlaşma sağlanamadı

Uluslararası toplum Rusya, ABD ve diğer ülkelerin direnmesi nedeniyle otonom silah sistemlerini yasaklamayı başaramadı. İnsansız, uzaktan kumandalı veya otonom silahları düzenleme mücadelesi gelecek yıl da devam edecek.

UN conference of the Convention on Certain Conventional Weapons

Katil robotlar olarak da adlandırılan otonom silah sistemlerinin kullanımına yasaklamalar getirmek için Cenevre'de yapılan müzakerelerde, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer bazı ülkelerin muhalefeti üzerine kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. Birleşmiş Milletler (BM) Silah Konvansiyonu'nun nihai bildirisinde, konu yeniden bir uzmanlar komisyonuna havale edildi. 180'e yakın sivil toplum kuruluşunun da üyesi olduğu "Katil Robotları Durdur" kampanyası durumu tepkiyle karşıladı.

Uzmanlara havale edildi

Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'ne (CCW) taraf 125 ülkenin katıldığı görüşmelerde 2014 yılında konu ile ilgili olarak kurulan ve uzmanlardan oluşan çalışma grubunun çalışmalarına devam etmesi kararı çıktı.

Aktion gegen Killer-Roboter in Berlin

Otonom silahlara karşı "Katil Robotları Durdur" kampanyası protestolarda bulunuyor

"Bu sonuç tabii ki biz dahil hiç kimseyi memnun edici bir durum değil" diyen Alman silahsızlanma elçisi Thomas Goebel, "Bunu hükümetin uzman grubuna bu tür silah sistemleri ile başa çıkmak için somut önlemler üzerinde anlaşmaya varması için verilen bir görev olarak algılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Onlarca ülke otonom silahların yasaklanmasını istiyor. Örneğin füze ya da insansız hava araçları gibi silahların, yapay zeka ile de hedeflemesi ve saldırı yapması kontrol edilebiliyor.

Bu silahları üreten Rusya, ABD ve İsrail gibi ülkeler kısıtlamalara karşı çıkıyor.

Alman hükümeti karşı

Koalisyon anlaşmasına göre, yeni Alman hükümeti bu tür silahlara yönelik bağlayıcı bir uluslararası yasak için çabalıyor.

Müzakerelerden bir sonuç alınmaması nedeniyle "şok olduklarını" açıklayan Stop Killer Robots koalisyonu, CCW kapsamında çözüm bulunmasına dair umutlarını yitirdiklerini açıkladı.

 

dpa,AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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