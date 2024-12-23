Kathimerini: Atina Ankara-Trump-Suriye denkleminden endişeli

Yunan Kathimerini gazetesi, Suriye'deki son gelişmeler ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile Erdoğan arasındaki ilişkilerin Atina'da endişe yarattığını yazdı. Vassilis Nedos imzasıyla yayımlanan "Suriye Atina'nın güvenlik endişelerini körüklüyor" başlıklı analizde, yeni jeopolitik değişikliklerin Atina açısından yeni bir stratejik değerlendirmeyi zorunlu hale getirdiği kaydedildi.

"Avrupa değişen jeopolitik güçlerle cebelleşirken Türkiye'nin Ortadoğu'da artan nüfuzu karşısında Yunanistan'ın giderek daha uyanık olması gerekiyor" denilen analizde, Türkiye'nin Suriye'deki konumu ve Donald Trump ile birlikte değişen ABD dış politikasının Avrupa'nın güvenliği ile ilgili tartışmaları yoğunlaştırdığına yer verildi.

Türkiye'nin Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinde oynadığı kilit rol ve Suriye'deki silahlı gruplar üzerindeki nüfuzu yoluyla ülkedeki faaliyetlerini artırmasının Atina'da alarm zillerinin çalmasına neden olduğu belirtilen analizde "Yunan yetkililer Türkiye'nin istihbarat kurumları, silahlı kuvvetler ve yabancı oyuncular arasında koordinasyon gerektiren karmaşık askerî operasyonlar icra etme kabiliyetinden huzursuzluk duyuyor. Bu, bölgesel güç dinamiklerinde çok büyük bir değişime işaret ediyor" değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de yönetimi ele geçiren HTŞ'nin lideri Ahmed eş-Şara ile dün şam'da bir araya gelmişti. Fotoğraf: Murat Gok/Anadolu/picture alliance

Türkiye ile Suriye arasında MEB anlaşması imzalanması endişesi

Analizde, özellikle Türkiye'nin yeni Suriye yönetimiyle bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzalama olasılığının Atina'da endişe yarattığına vurgu yapıldı. Böyle bir anlaşmanın AB üyesi ve Yunanistan'ın en yakın müttefiki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin MEB'ini doğrudan etkileyeceğine ve başta Güney Kıbrıs'ın enerji kaynakları olmak üzere Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozacağı belirtildi.

Kathimerini, geçen hafta Yunan ve Güney Kıbrıs yönetimlerinin, Türkiye'nin Suriye ile bir MEB anlaşması imzalayarak deniz yetki alanları belirlemesi senaryosuna karşı AB içinde görüşmeler yürüttüğünü yazmış, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in Perşembe günü Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesi sonrasında Avrupalı mevkidaşlarına konuyla ilgili bilgi verdiklerini bildirmişti.

Trump dönemi endişesi

ABD'de Başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'ın geçen hafta Suriye bağlamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sarf ettiği övgü dolu sözlere dikkat çekilen analizde, "Trump'ın Erdoğan ile özdeşleşen karizmatik ve otoriter lider figürüne duyduğu sempati, 2016-2020 arasındaki ilk Başkanlık döneminden beri biliniyor. Atina'daki yetkililer bu özel durumun farkında. Ancak aynı zamanda eğer Türkiye şu an Ortadoğu masasında elindeki çok iyi kartları akıllıca kullanmazsa Trump'ın Erdoğan ile ilişkisinin kişisel seviyede bir hayranlıktan ibaret kalacağını da anlıyorlar" ifadelerine yer verildi.

Analizde Türkiye'nin Rusya ve İran'dan uzaklaşmasının İsrail'in güç ve imkanlarını artırdığı, bunun da zaten hassas olan durumu daha da karmaşıklaştırdığı kaydedildi.

Yunan yetkililerin özellikle Suriye'deki gelişmelerin ülkedeki Kürtler üzerindeki etkisi konusunda endişe duyduğu belirtilen analizde "Sonuç olarak ABD-Türkiye'nin öncelikleri her şeyden önce Yunan-Türk meselelerinin Washington açısından daha az öncelikli konuma düşeceği anlamına geliyor" denildi.

DW/BK,EC

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