Türkiye’den Yunanistan’a geçen göçmenlerin sayısında artış

Yunan Kathimerini gazetesi Türkiye’den Yunanistan’a Meriç Nehri üzerinden bu yılın ilk dört ayında 2 bin 234 göçmenin geçtiğini duyurdu.

Türkiye'den Yunanistan'a Meriç Nehri üzerinden geçen göçmenlerin sayısının bu yıl 2021'e göre daha fazla olduğu bildirildi. Yunan Kathimerini gazetesi Yunan sınır polisine dayandırarak verdiği haberinde, bu yıl Ocak ayından Mayıs'a kadar 2 bin 234 kişinin Türkiye'den yola çıkıp Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçtiğini duyurdu. Gazete geçen yıl aynı dönemde bu rakamın bin 817 olduğunu belirterek, bu artışa Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu gerekçe olarak gösterdi. Kathimerini birçok göçmenin Türk yetkili makamlarının izniyle otobüslerle sınıra getirildiklerini aktardıkları da belirtti.

Türkiye-Yunanistan sınırının bir bölümünü oluşturan Meriç Nehri boyunca 35 kilometrelik beton duvar bulunuyor.Yunanistan düzensiz göçmenlerin gelmesini engellemek için bu duvarı 80 kilometreye çıkarmak istiyor. Yunanistan hükümeti Türkiye'nin, iki ülke arasındaki gerginlikte göçmenleri "baskı aracı" olarak kullanmasından endişe ediyor.

Türkiye iki yıl önce 28 Şubat 2020 tarihinde Yunanistan sınırındaki kapıları göçmen geçişlerine açmış, kapıların açılması üzerine binlerce sığınmacı Yunanistan sınırına yığılmıştı. Pazarkule Sınır Kapısı’na yönelen göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin set çekmesi üzerine Yunanistan'a geçiş yapamamış ve iki ülke arasındaki tampon bölgede kalmıştı. Sınırda yaşanan olaylar Türkiye ile Yunanistan ve Avrupa Birliği arasında krize neden olmuştu.

dpa, DW/ HT,JD