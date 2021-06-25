Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi tartışması

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021’de Katar’ın başkenti Doha’da imzalanan "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Beş yıllık bir süreyi kapsayan askeri nitelikli eğitim anlaşması çerçevesinde Türkiye ve Katar arasında lisans, lisansüstü eğitimler ve hasta tedavisi dahil tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık meslek yüksekokullarını kapsayacak şekilde sağlık alanında askeri işbirliğine gidilecek.

Anlaşma kapsamında iki ülke karşılıklı olarak misafir personel ve misafir öğrenci kabul edecek. Verilecek eğitimin süresi, eğitimin yapıldığı ülke tarafından belirlenecek. Personel ve öğrenciler iki ülkenin silahlı kuvvetlerinden seçilecek. Resmi Gazete'de yayınlanan protokolde, Türkiye ve Katar arasında eğitim amacıyla gönderilecek misafir personel ve misafir öğrencilerin, "Taraflarca, mutabakat çerçevesinde, kabul eden tarafın mevzuatına ve imkanlarına uygun olarak seçileceği" belirtildi.

Protokolün Resmi Gazete'de yayınlamasının ardından Türk medyasında çıkan bazı haberlerde anlaşma ile Katarlı öğrencilere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi ayrıcalığı tanınacağı ileri sürüldü.

Kılıçdaroğlu'ndan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Katar arasında imzalanan Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü'nü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar! Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan’a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız" sözleriyle tepki gösterdi.

Sendikadan iptal çağrısı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmayla Katarlı gençlerin Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilmesinin önünün açıldığını ileri sürerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na, tıp fakültelerine, eğitim fakültelerine, tüm akademisyenlere ve öğretmenlere "demokratik yollarla protokolün iptali" çağrısı yaptı.

Balık tepkisini, "Ülkemizde eğitim-öğretim alanındaki kaotik durumu Türkiye ile Katar arasında 'Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği' protokolü ortaya dökmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim, YÖK’ün akademik hayat üzerindeki olumsuz kararlarına şimdi de Cumhurbaşkanlığı'nın imzaladığı protokol eklenmiştir" sözleriyle dile getirdi.

Erdoğan Katarlı askerlerle

MSB'den yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Protokol, her yıl belirlenecek kontenjan dahilinde misafir personel ve Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker-sivil personel ile Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" ifadesi kullanıldı.

İletişim Başkanı Altun'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sınavsız tıp eğitiminin sivilleri değil sadece Katar silahlı kuvvetlerini kapsadığını belirterek, "20’den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye’de öğrenim görmektedir" dedi. Altun, bu ülkeler arasında Katar'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğunu kaydetti.

BK/TY,BK

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