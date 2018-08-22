 Katar′dan Almanya′ya 10 milyar euroluk yatırım | ALMANYA | DW | 07.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Katar'dan Almanya'ya 10 milyar euroluk yatırım

Berlin'i ziyaret eden Katar Emiri, Almanya'da on milyar euroluk yatırım daha yapacaklarını duyurdu. Almanya Başbakanı Merkel Katar ile enerji alanındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Katar-Deutschland Forum in Berlin (dpa)

Yıllardır sanayi ülkelerinin büyük anonim şirketlerine yüklü yatırım yapan Katar Emirliği bundan böyle portföyüne orta ölçekli Alman işletmelerini de alacak. Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen Katar Emiri Tamim bin Hamid el-Tani, Katar açısından Almanya'nın önemli bir ortak olduğunu ve önümüzdeki beş yıl içinde 10 milyar euroluk yatırım planladıklarını açıkladı.

Almanya'nın ekonomik gücünün bilincinde olduklarını belirten Katar Emiri, Başbakan Merkel ile birlikte Berlin'de Almanya-Katar yatırımcılar konferansının açılışına katıldı. El Tani, "Alman ekonomisinin gücünü biliyoruz" diye konuştu.

Katar'ın Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens, Hochtief ve SolarWorld gibi büyük Alman şirketlerinde de iştirakleri bulunuyor. Katar resmi verilerine göre Almanya'da şimdiye kadar yapılan yatırımların hacmi 25 milyar euroyu buluyor.

Merkel'den enerjide işbirliği vurgusu

Angela Merkel ise yaptığı konuşmada doğalgaz alanında Katar ile işbirliği yapmayı arzuladıklarını belirterek "öncelikle enerji sektörünün ikili ekonomik ilişkilerin arttırılması açısından önemli potansiyel sunduğunu" söyledi.

Almanya Başbakanı, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı olan Katar'ın kapasitesini daha da artırmayı planladığına dikkat çekerek "Sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkıda bulunmakta, ayrıca ikmal güvenliğinin korunmasına da hizmet etmektedir” dedi.

LNG-Tankschiff (picture-alliance/ANP/L. Van Lieshout)

Trump'a mesaj

Almanya'nın Baltık Denizi'ndeki boru hattı üzerinden daha fazla Rus doğalgazı ithal edecek olması ABD ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından eleştiriliyor.

Angela Merkel Almanya'nın doğalgaz dağıtım şebekesinin Hollanda, Belçika ve Polonya limanlarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz tesislerine kadar uzandığını ve Almanya'daki LNG altyapısının geliştirilmesine de ağırlık verdiklerini belirtti.

Angela Merkel enerji sektöründe kararların hükümete sormadan alındığını ve Alman şirketlerinin enerji ithalatıyla ilgili tercihlerini ekonomik kriterlere göre yaptığını da ifade etti. Almanya Başbakanının bu sözleri dolaylı olarak, ABD'den daha fazla LPG ithal etmeleri için Avrupa ülkelerine baskı yapan Başkan Donald Trump'a mesaj olarak algılandı. Amerikan LPG'si, boru hatları üzerinden ithal edilen Rus doğalgazına göre daha pahalı olması nedeniyle tercih edilmiyor.

DW, Reuters/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Ankara: Katar 15 milyar dolar yatırım yapacak

Erdoğan ile Katar Emiri arasındaki görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Doha yönetiminin Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağını bildirdi. (15.08.2018)  

Benzer içerik

Deutschland Pressekonferenz Gespräch Angela Merkel und Präsident Aserbaidschan Ilham Aljew

Merkel Azeri doğalgazı için Bakü'ye gidiyor 22.08.2018

ABD'nin Rus doğalgazına bağımlı olmakla eleştirdiği Almanya'dan Azerbaycan'a önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumartesi günü Bakü'ye gidiyor.

Angela Merkel in Baku

Merkel'in gözü Azeri doğalgazında 25.08.2018

Kafkasya'daki temaslarına devam eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in son durağı Azerbaycan. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Merkel, enerji konusundaki ortaklığı derinleştirme mesajı verdi.

Hamburg G20 Merkel und Trump

Almanlar en çok Trump'tan korkuyor 06.09.2018

"Almanların korkuları" raporuna göre Almanlar bu yıl en çok ABD Başkanı Trump'ın politikalarından korktu. Almanlar arasında geçen yılki en büyük korku ise "terörizm" idi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Aydan Özoğuz

Özoğuz: Türkiye ile koşulsuz iyileşme olamaz

Almanya'nın uyumdan sorumlu eski devlet bakanı Özoğuz DW'ye verdiği mülakatta Türkiye ile koşulsuz normalleşmenin olmayacağını belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya ziyaretinde ılımlı tavır sergileme çağrısı yaptı. 

FOTO-GALERİ

Symbolbild Paar Pärchen (picture alliance/PhotoAlto)

Yaz tatilinin bitmesine sevinmek için beş neden

Tatili sağ salim atlatabildiyseniz şanslısınız. Pek çok araştırma tatilin kilo almanıza, aptallaşmanıza ve mutsuz olmanıza neden olabileceğine işaret ediyor. 