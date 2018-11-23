Katar OPEC'ten ayrılıyor

Katar Emirliğinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacağı açıklandı. Enerji Bakanı Saad el-Kaabi hafta başında başkent Doha'da yaptığı açıklamada, ülkesinin OPEC üyeliğinin Ocak ayında sona ereceğini duyurdu.

Dünyanın en fazla petrol üreten ülkesi Suudi Arabistan ile Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır 2017 yılının haziran ayında Katar ile diplomatik ilişkilerine son vermiş ve bu Körfez ülkesine ulaşım ve ticaret ambargosu uygulamaya başlamıştı. Söz konusu ülkeler Katar'ı "terörizmi" desteklemekle ve Suudi Arabistan'ın ezeli düşmanı İran ile sıkı ilişkiler sürdürmekle suçluyor. Katar Emirliği iddiaları ret ediyor.

DW, afp / AG, HT

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