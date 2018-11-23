 Katar OPEC′ten ayrılıyor | EKONOMİ | DW | 03.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Katar OPEC'ten ayrılıyor

Katar ocak ayında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacağını duyurdu. Günde 656 bin varil ham petrol üreten Katar OPEC'e 57 yıl önce üye olmuştu.

Algerien Opec Öl Förderung (Reuters/R. Boudina)

Katar Emirliğinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacağı açıklandı. Enerji Bakanı Saad el-Kaabi hafta başında başkent Doha'da yaptığı açıklamada, ülkesinin OPEC üyeliğinin Ocak ayında sona ereceğini duyurdu.

Dünyanın en fazla petrol üreten ülkesi Suudi Arabistan ile Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır 2017 yılının haziran ayında Katar ile diplomatik ilişkilerine son vermiş ve bu Körfez ülkesine ulaşım ve ticaret ambargosu uygulamaya başlamıştı. Söz konusu ülkeler Katar'ı "terörizmi" desteklemekle ve Suudi Arabistan'ın ezeli düşmanı İran ile sıkı ilişkiler sürdürmekle suçluyor. Katar Emirliği iddiaları ret ediyor.

DW, afp / AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Tarihi uzlaşma petrol fiyatını tetikledi

OPEC ile diğer ihracatçı ülkeler arasında anlaşma sağlanmasının ardından petrol fiyatı son bir buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktı. (12.12.2016)  

İran'dan petrol fiyatı uyarısı

İran Petrol Bakanı Zengene, ABD'nin Tahran'a karşı getirdiği yaptırımların petrol fiyatlarını yükselteceğini, "zor günlerin" yakın olduğunu açıkladı ve muafiyet getirilen ülkelere petrolün yetmeyeceğine dikkat çekti. (08.11.2018)  

OPEC petrol üretimini kıstı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), petrol üretimini 2008 yılından bu yana ilk kez düşürme kararı aldı. (30.11.2016)  

Benzer içerik

Saudi-Arabien König Salman bin Abdulaziz Al Saud & Kronprinz Mohammed bin Salman

Suudi Arabistan: Veliaht Prens nasıl devrilebilir? 23.11.2018

Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldüğünden beri Veliaht Prens Muhammed bin Selman üzerindeki uluslararası baskı artıyor. Kraliyet ailesi isterse veliaht prensi azledebilir. Ama bunun için siyasi irade gerekiyor.

Riad Donald Trump Mohammed bin Salman

Trump: Suudi Arabistan sarsılmaz partnerimiz olarak kalacak 20.11.2018

Trump, Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetinden haberdar olsa dahi Suudi Arabistan’ın ABD’nin "sarsılmaz partneri" olarak kalacağını söyledi. ABD Başkanı, Riyad'la askeri anlaşmaları askıya almanın "ahmakça" olacağını söyledi.

Flagge Saudi Arabien

Suudi Arabistan nükleer reaktör inşa ediyor 06.11.2018

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, ülkenin ilk nükleer reaktörünün temelini attı. Prens Mart ayında yaptığı bir açıklamada "İran nükleer silah geliştirirse biz de geliştiririz" demişti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Algerien Opec Öl Förderung (Reuters/R. Boudina)

Katar OPEC'ten ayrılıyor

Katar ocak ayında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacağını duyurdu. Günde 656 bin varil ham petrol üreten Katar OPEC'e 57 yıl önce üye olmuştu. 

FOTO-GALERİ

Rom, Trevi Brunnen (picture-alliance)

2018'de manşet olan seyahatler

2018'de dünya genelinde 1 milyar 200 milyon kişi seyahate çıktı. Hatta kimileri bu sırada manşet de oldu. İşte bazıları: 