Katar: Gazze'de ateşkes Cuma sabahı başlayacak

Katar, İsrail ile Hamas arasında varılan dört günlük ateşkesin Cuma günü Türkiye saati ile sabah saat 08:00'de yürürlüğe gireceğini duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid El Ensari, ilk rehinelerin de aynı gün TSİ 17.00 sularında serbest bırakılacağını bildirdi. İlk olarak aynı ailelerden olmak üzere hepsi kadın ve çocuk 13 kişinin serbest bırakılacağını belirten Ensari, "her gün belli sayıda sivilin serbest bırakılmasıyla dört günde, üzerinde anlaşılan 50 toplamına ulaşılacağını" kaydetti.

Ateşkesin uzatılabileceğini belirten Ensari "Umuyoruz ki bu insani ateşkes kalıcı bir ateşkes için daha büyük çalışmaların başlamasını sağlar" diye konuştu. İsrail'den yapılan açıklamalarda Hamas'ın her gün en az 10 rehine bırakması halinde ateşkesin sürebileceği ifade edilmişti.

Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda varılan anlaşma uyarınca Hamas, 50 rehineyi serbest bırakacak. İsrail de buna karşılık cezaevlerinde tutuklu bulunan 150 Filistinliyi salacak. Serbest bırakılacak Filistinliler, kadınlar ve 19 yaşın altındaki çocuklar arasından seçilecek. Anlaşma uyarınca ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardımların geçişine izin verilecek.

Hamas'ın 7 Ekim tarihinde İsrail yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında İsrail verilerine göre bin 200 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ve kara harekatında ise Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 14 binden fazla Filistinli can verdi.

Reuters, AFP / EC, BK

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