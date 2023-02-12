Katar Dünya Kupası'nda kullanılan konteyner evleri yolluyor

Katar, Dünya Kupası'nda kullanılan 10 bin konteyner ev ve karavanı depremzedelerin barınabilmesi için Türkiye ve Suriye'ye göndereceğini açıkladı.

Katarlı yetkililer, Dünya Kupası'nda kullanılan 10 bin konteyner ev ve karavanın Türkiye ve Suriye'ye gönderileceğini söyledi.

AFP'ye konuşan bir Katarlı yetkili, "Türkiye ve Suriye'deki acil ihtiyacı göz önünde bulundurarak, Türkiye ve Suriye halkları için aşırı gerekli ve acil desteği sağlamak üzere konteyner ev ve karavanlarımızı gemiyle bu bölgeye gönderme kararı aldık" dedi.

Ajansa bilgi veren Katarlı yetkililer, ilk geminin Doha limanından Pazartesi günü ayrılacağını ve sevkiyatın önümüzdeki günlerde sürmesini planladıklarını belirtti.

Söz konusu konteyner ev ve karavanlar, Katar'da geçtiğimiz aylarda düzenlenen Dünya Kupası sırasında taraftarların konaklaması için kullanılmıştı. Katarlı yetkililer, konteyner ev ve karavanların turnuvadan sonra bağışlanacağını belirtiyordu.

Katar'daki Dünya Kupası için kurulan "Karavan Kent" Fotoğraf: JEWEL SAMAD/AFP

Katar, depremlerin ardından Türkiye'ye en kalabalık kurtarma ekibi gönderen ülkeler arasında yer alıyor. Katar'ın deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışamalarına katılan ekiplerinde yaklaşık 130 kişi bulunuyor. Katar ayrıca Türkiye 100 ton yardım gönderdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider olan Katar Emiri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu, desteğimizi ve bu felaketin yaralarını sarma konusundaki çalışmalara katkımızı ifade ettik" ifadesini kullandı.

DW,AFP/CÖ,JD