 Katar′ın ″Günah vergisi″ futbolseveri üzecek | YAŞAM | DW | 03.01.2019

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YAŞAM

Katar'ın "Günah vergisi" futbolseveri üzecek

Katar'ın "sağlığa zararlı maddeler" olarak tanımladığı alkole getirdiği ekstra vergi, futbolseverleri etkileyecek. Zam, 2022 Dünya Kupası'nı yerinde izleyecek yabancı futbolseverlerin cebini yakacak.

Euro 2012 Bildergalerie Fans im EM-Fieber (Reuters)

Futbol ve alkollü içki Avrupalı futbolseverlerin vazgeçemedikleri ikilidir. Önümüzdeki FİFA Dünya Kupası bu ikiliyi ayıracağa benziyor. 2022 finallerinin ev sahibi alkolü "günah saydığından", şampiyona sırasında alkol tüketimi pahalıya mal olacak.

Katar, yılbaşında alkole artı bir vergi getirdi. Bu nedenle de ülkede alkollü içki pahalı eğlenceler arasına girdi. Katar yönetimi birkaç hafta önce bütçe görüşmeleri sırasında "sağlığa zararlı mallardan" ekstra vergi alınmasını kararlaştırmıştı.

24 şişe bira 90 Euro

Ülkenin tek alkollü içki dağıtım şirketi olan Katar Distribution Company bira, şarap ve sert içkilere uygulanacak vergilerin 30 sayfalık listesini açıkladı. Katar'da bir şişe cinin fiyatı 80 Euro'ya, bir kasa biranın fiyatı ise 90 Euro'ya çıktı. Enerji içecekleri ile sigara ve domuz eti ihtiva eden yiyecekler de ‘aynı vergiye tabi tutulacak.

Katar yasalarına göre dışarıda alkollü içecek tüketmek yasak. 2022 yılının kış aylarında FİFA Dünya Futbol Şampiyonası sırasında alkollü içeceklerin sadece ruhsatlı bar, kulüp ve otellerde satılacak olması hararetli tartışmalara yol açacağa benziyor.

İnsan hakları örgütleri stadyum inşaasındaki yabancı işçi ölümlerine tepki gösteriyor

İnsan hakları örgütleri stadyum inşaasındaki yabancı işçi ölümlerine tepki gösteriyor

Organizasyon Komitesi taraftarlara ayrılan özel yerlerde içki içilebileceğini, ancak kamuya açık yerlerde alkol almanın kesinlikle yasak olduğunu duyurdu. Statlarda bira satılıp satılmayacağı henüz açıklık kazanmadı.

Katar, Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahibi olması sık sık eleştiriliyor.  Final turnuvasının Rusya ve Katar'a verilmesi şüphe uyandırmış ve tesislerin inşasında yüksek sayıda yabancı işçinin ölmesi Katar'ın imajına gölge düşürmüştü.

DW, sid, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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HRW: Katar'daki işçi ölümleri araştırılmalı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar'da inşaat işçilerinin yaşamını tehdit eden koşullara dair bir rapor hazırladı. Örgüt, Katar'ı koşullara ilişkin "kasıtlı bir sorumsuzlukla" suçladı. (27.09.2017)  

2022 Dünya Kupası'nın kışın oynanması kesinleşti

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Katar'ın evsahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın kasım ve aralık aylarında yapılmasına karar verdi. (20.03.2015)  

Af Örgütü'nden Katar'a işçi hakları ihlalleri uyarısı

Uluslararası Af Örgütü, FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'ı eleştirdi. Binlerce göçmen işçinin yer yer köleliği andıran şartlarda çalıştırıldığı belirtildi. (31.03.2016)  

FIFA'dan Katar ve Rusya'ya aklama

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) bağımsız etik komisyonu, Katar ve Rusya'nın Dünya Kupası ev sahipliği yarışını kazanmak için yolsuzluk yapmadığına hükmetti. (13.11.2014)  

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