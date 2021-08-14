Kastamonu ve Sinop'ta can kaybı 40'a yükseldi

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta başlayan yağışlarla meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kastamonu'da 34, Sinop'ta altı kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, sel sonucu yaralanan dokuz kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

Sel sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının daha yüksek olabileceği yönündeki iddialar ise Kastamonu Valiliği tarafından reddedildi. Selden en çok etkilenen Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada "250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği" yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

11 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz'de başlayan yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde sel ve su baskınları meydana geldi. Selden Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop ili Ayancık ilçeleri etkilendi.

En çok Kastamonu Bozkurt etkilendi

Selden en çok etkilenen yer, dere yatağına kurulu 5 bin 400 nüfuslu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu. Selin ilk anına dair ortaya çıkan yeni görüntülere göre Bozkurt ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı hızla yükseldi ve taştı. Büyük bir nehre dönen çayın cadde ve sokaklara yayılırken önüne çıkan her şeyi sürüklediği dikkat çekti. Selde, Ezine Çayı kenarında bulunan ve henüz üç yıl önce yapılan sekiz katlı Ölçer Apartmanı çöktü. Bölgeden drohnla havadan yapılan çekimlerde Ölçer Apartmanı dışında iki binanın da ön cephelerinin çöktüğü görülüyor. Yakınlarını kaybedenler tehlikenin boyutunu ortaya koyan bir uyarı yapılmadığını ifade ediyor.

Afet bölgesi ilan edildi

Selden en çok etkilenen Kastamonu, Bartın ve Sinop dün "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda afet bölgesi ile ilgili ayrıntılara ve bu bölgelere verilecek desteklere ilişkin görsele yer verdi.

DW,DHA/ETO,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe