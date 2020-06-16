Kassel valisi cinayetinde ana sanık suçu kabul etti

2 Haziran 2019'da Kassel kentindeki evinin terasında öldürülen Vali Walter Lübcke cinayetinde yeni gelişme kaydedildi. Daha önce itirafta bulunan, sonra bu itirafını geri çeken ana sanık Stephan E., avukatı tarafından mahkemeye sunulan ve okunan itirafında cinayeti işlediğini kabul etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) üyesi olan Walter Lübcke, izlediği mülteci dostu politika yüzünden aşırı sağcı çevreler tarafından hedef gösterilmiş, geçen sene de evinin terasında aşırı sağcı Stephan E. tarafından öldürülmüştü.

Ana sanık Stephan E., geçen yıl yakalandığında, cinayeti bir arkadaşıyla birlikte işlediğini itiraf etmiş, akabinde bu itirafını geri çekmişti. Bugün avukatı Mustafa Kaplan tarafından okunan itirafında ise sanık, emri arkadaşı Markus H.'nin verdiğini, hedefin Vali Lübcke'ye korkutmak ve onu zapt altına almak olduğunu söyledi. Lübcke'nin iki sanığı terasında görünce ayağa kalkmaya yeltendiği, zorla oturttuklarını, "Kımıldama" diye tehdit ettiklerini, Vali'nin direniş gösterip "Defolun" demesi ve tekrar ayağa kalkmaya çalışması üzerine silahını ateşlediğini bildirdi.

Pişmanlık duyduğunu söyledi

Ana sanık Stephan E.'nin pişmanlık duyduğunu söylediği itirafında "Yaptığımız yanlıştı, hiç kimse başka bir fikri savunduğu için ölmemeli" sözleri yer aldı ve yanlış fikirlere kapıldığını ve cinayetin sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı. Radikalleşmesinden diğer sanık Markus H.'yi sorumlu tutan Stephan E. "Bana istediğini yaptırmasına izin verdim. Yaptığımız korkak ve korkunç bir eylemdi" dedi ve ikinci sanık Markus H.'yi baba ve arkadaş gibi gördüğünü de belirtti. Markus H.'nin ayrıca silah taşıyan biri olarak tehlikeli ajitasyonlarda bulunduğunu söyledi.

E., aşırı sağcı ideoloji ve hareketlerden çıkış programlarından birinde yer almak istediğini de hakimlere iletti. Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen dava Lübcke'nin ailesi tarafından da izleniyor. Aile, müdahil olarak katıldıkları mahkeme başlarken avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, aşırı sağdan gelen tehditler karşısında susmadıklarını göstermek ve aşırı sağa karşı ses yükseltmek gerektiğini göstermek amacıyla katillerle karşı karşıya gelceği mahkemeye gideceğini duyurmuştu.

NSU cinayeti de işlenmişti

Kassel'de göçmen kökenliler de davayı yakından takip ediyor, nitekim Kassel'de daha önce aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü 2006'da internet cafe işleten 21 yaşındaki Halit Yozgat'ı da katletmiş, örgüt 2011'de ortaya çıkana kadar cinayet aydınlatılamamıştı.

NSU terör örgütü, 2000-2006 yılında Almanya çapında 8'i Türkiye kölenli biri Yunan, biri de Alman polis olmak üzere 10 kişiyi katletmişti.

Kassel Valisi Walter Lübcke suikastı Almanya'yı derinden sarsmış, aşırı sağcılar ilk kez devleti temsil eden bir yetkiliyi hedef alarak evinin terasında infaz etmişti.

AFP,epd/ETO,EC

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