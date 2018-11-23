Kasım ayı enflasyonu yüzde 21,62 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 artış gerçekleşti.

Enflasyon sepetinin detaylarına bakıldığında en fazla fiyat artışının yüzde 50.58 ile son günlerde gündemden düşmeyen soğanda yaşandığı görülüyor.

Yıllık enflasyonun son 15 yılın rekoru olan Ekim ayındaki yüzde 25,24'ten yüzde 21,62'ye gerilemesinde kurdaki ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğu belirtiliyor.

2018'e yılına 3.75'li seviyelerde başlayan Dolar/TL sonrasında Ağustos ayında 7.24 seviyesine yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. ABD'li rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması sonrası kur geçen hafta 5.13 ile 6 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Bluebay Varlık Yönetimi'nden Timothy Ash enflasyondaki düşüşün tamamen "ekonomik durgunluğun etkisi ve liranın istikrarlı gidişatı" ile ilgili olduğunu söyledi.

Aralık enflasyonu bekleniyor

Ancak Alman Commerzbank kur stratejisi araştırma müdürü Ulrich Leuchtmann Aralık enflasyon rakamının Kasım'dan daha önemli olduğunu belirtti.

Leuchtmann, "Aralık ayı verisi görülen olumlu faktörlerin enflasyon üzerinde hangi şiddette etki ettiğini teyit edecek. Eğer enflasyon Aralık'ta ciddi miktarda düşerse reel faiz yüzde 4-5lere çıkar ki, Merkez Bankası'nın faizleri düşürmeyeceğini varsayarsak, o zaman lirayla ilgili beklentiler çok daha aydınlık olur" diye konuştu.

Alman uzman Aralık ayında enflasyonun yüzde 2-3 civarında düşmesi halinde ise reel faiz oranının yeterince yüksek olmayacağını ve hükümetin de ekonomik durgunluğu önlemek için ucuz kredi musluklarını açması gerekeceğini ve bunun da parasal genişleme anlamına geleceğini söyledi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kasım ile Aralık ayları için olumlu göstergelerin olduğunu belirterek, kura dayalı hammadde fiyatlarında iyileşme yaşandığını belirtmişti. Albayrak, giyim ve beyaz eşya sektörlerinde Kasım’da iyileşmenin görüleceğini kaydetmişti.

Ancak ana harcama grupları itibarıyla aylık en yüksek artış yüzde 2,37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Yıllık en fazla artış ise yüzde 32,73 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.

Seda Sezer Bilen

© Deutsche Welle Türkçe