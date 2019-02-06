 Kartal′da ölü sayısı yükseldi | TÜRKİYE | DW | 07.02.2019

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TÜRKİYE

Kartal'da ölü sayısı yükseldi

Kartal'da çöken sekiz katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. Bugün beş yaşındaki bir kız çocuğu enkaz altından kurtarılmıştı.

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İstanbul'un Kartal semtinde çöken sekiz katlı binadan hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya enkaz altından dört kişinin daha cesedinin çıkarıldığını açıkladı. 

Çöken binadan kurtarılanların sayısı ise 13'e çıktı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Son olarak beş yaşındaki bir kız çocuğu 18 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı. Havva adlı kız çocuğunun hastanede tedavi altına alındığı belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmalarına aralıksız sürdüren ekiplerin dün gece de dokuz yaşında bir erkek çocuğuna ulaştığı duyurulmuştu.

Enkaz altında kaç kişinin olduğu bilinmiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum göçük altından seslerin geldiğini açıklamıştı.

Türkei Mehrstöckiges Haus in Istanbul eingestürzt

14 dairenin yer aldığı ve 43 kişinin yaşadığı binanın çökme nedeni henüz netlik kazanmadı. Ancak sekiz katlı binanın üç katının kaçak olduğu belirtiliyor. Olay sonrası önlem amacıyla bina çevresindeki yedi binanın boşaltılığı açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında adada yer alan tüm binaların inceleneceği duyuruldu. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği olayla ilgili yayın yasağı kararı almıştı.

DW,rtr/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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